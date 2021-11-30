Отправлено: - 09:03

abaika95:

О том что сторона потерпевших пыталась выдать конфликт быдляков за межнац рознь

Цитата:Межнациональной розни не существует. Бывает лишь чудесное разделение быдляка на быдлоподгруппы по нац признаку, а далее чисто бытовой быдло-конфликт. Как и с Куатом - быдлоактивисты против быдлопродавцов, никакого национализма. А то что они чисто случайно разных национальностей - ну так совпало, бывает.