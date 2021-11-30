"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 30.11.21 - 19:36
Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось пятерым парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка. Читать новость
ПолиграфЪ Боярышников: Хотя это ответная, естественная реакция общества на разнузданность и вседозволенность не воспитанной молодёжи
Всмысле челюсти другой системы? Да, эта такая разнузданность, такая вседозволенность, личную неприязнь испытываю кушать -немогу! Вот подсудимые и решили исправить ситуацию, да? А подсудимые, прям, орлы! Не не орлы, батыры! Впятером на двоих, тут смелости много надо иметь. Незасс..ть, главное! Рс а судья походу не в теме, не знает каково это лечить сломанную челюсть и выбитые зубы. Цену сбивает.
Неправильный прикус — достаточно распространенная патология! Она выражается в неправильном смыкании зубных рядов нижней и верхней челюсти. Возможно ему зубы вообще мешали и были не нужны.Раз искали конфликт. Недооценили ребята Средную Азию. Надо не забывать что перелом в ВОВ наступил с приходом на помощь дивизии сформированных в Средней Азии. Воевать и вообще бесстрашно драться присуще войнам выходцам со Средней Азии
Да там может и по другому, если за дело, то нормально. Никто же не говорит за что.. Может подставились, может бабла решили срубить, может еще что то.. Пока конечно рано говорить кто прав, потому что нет ясности..
И ни слова Прям ни слова Интересно)) О том что сторона потерпевших пыталась выдать конфликт быдляков за межнац рознь Потерпевшим так-то выгодно сейчас по максимуму выкрутить тему на том что их побили не за Пьяное хамство в магазине (к примеру) а за то что он именно Метла))
ПолиграфЪ Боярышников: Возможно ему зубы вообще мешали и были не нужны.Раз искали конфликт.
Ну здесь мы опускаемся в область предположений, а оно-штука тонкая.) Вы например, считаете, что у вас все в наличии, а оппонент, что у ваши 33 зуба-это роскошь, а 2 глаза-излишество. Это хфилософия, милейшая! Цитата:
Та я ж и говору, впятром, на двоих, тут отвага, без сомнения. Жигиты! Что попусту мне возражать. Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Надо не забывать что перелом в ВОВ наступил с приходом на помощь дивизии сформированных в Средней Азии. Воевать и вообще бесстрашно драться присуще войнам выходцам со Средней Азии
А кавказци? А окрайнци? Ви врите, но не преувеличивайте! А чукчи?
ПолиграфЪ Боярышников: Неправильный прикус — достаточно рас
У меня прикус-правильный, а слово рахмет, не выговариваю, видать, не в прикусе, дело! Челюсть не той конструкции. Цитата:
abaika95: за межнац рознь
Такого никогда не было, в брацкой семье народов, дружно живущих на исконной земле! Ну и вот, опять случилось... Цитата:
abaika95: Потерпевшим так-то выгодно сейчас по максимуму выкрутить тему на том что их побили не за Пьяное хамство в магазине (к примеру) а за то что он именно Метла))
Предположу, что их пальцем никто не тронул. Сами виноваты. Пришли пьяные хамы в магазин, им вежливо сделали замечание. А потом у них сами-собой сломались челюсти и зубы выпали. И так 33 раза. Рафик, неуиновад!
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