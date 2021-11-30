Отправлено: - 23:17

ПолиграфЪ Боярышников:

Возможно ему зубы вообще мешали и были не нужны.Раз искали конфликт.

ПолиграфЪ Боярышников:

Недооценили ребята Средную Азию.

ПолиграфЪ Боярышников:

Надо не забывать что перелом в ВОВ наступил с приходом на помощь дивизии сформированных в Средней Азии. Воевать и вообще бесстрашно драться присуще войнам выходцам со Средней Азии

Цитата:Ну здесь мы опускаемся в область предположений, а оно-штука тонкая.)Вы например, считаете, что у вас все в наличии, а оппонент, что у ваши 33 зуба-это роскошь, а 2 глаза-излишество. Это хфилософия, милейшая!Цитата:Та я ж и говору, впятром, на двоих, тут отвага, без сомнения. Жигиты!Что попусту мне возражать.Цитата:А кавказци? А окрайнци?Ви врите, но не преувеличивайте! А чукчи?