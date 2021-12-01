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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:23
#3376
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Цитата:
111:
От просмотра котлет и борща мне платят тут..

Это прикрытие ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:25
#3377
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Ну ладно, пора попахать, завтра день президента, после завтра с ночевкой надо ехать, квитанции раздавать, за копейки под 4 процента..
Начинаю..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:28
#3378
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Цитата:
maxsaf:
Это прикрытие ))

Тогда где основной доход то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:33
#3379
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Да и ты сам представляешь?
Встречная проверка в течении трех лет и окажется, что у меня живут несколько разных фирм по одному и тому же адресу..
Сдавать внаглую так, это не получится..
Ты еще же кассу выбиваешь..
Д и где таких башлевых клиентов найти..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:39
#3380
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Цитата:
111:
Тогда где основной доход то?

Вот именно, где? Расходы то твои тут многим известны. Ты только на еду под 300 штук тратишь. Минимум пол-ляма в месяц на все. С уборки за работягами столько не поднять ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:41
#3381
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Цитата:
111:
Д и где таких башлевых клиентов найти..

А че ты молчишь про комбинат? Где так любят гастарбайтеров нанимать? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:53
#3382
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Цитата:
maxsaf:
Где так любят гастарбайтеров нанимать?

Почему гастарбайтеров?
Специализированная фирма, работает по всему Казахстану и по России, в комбинатах, где эти поезда там что то возят..
Турбинщики так же, Казахстан и Россия..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:56
#3383
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Цитата:
111:
в комбинатах, где эти поезда там что то возят..

Как называется комбинат?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:12
#3384
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Ну вот, заготовка на Под шубу на день президента готова..
Осталось там селедку почистить, перемешать..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:13
#3385
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Цитата:
maxsaf:
Как называется комбинат?

Рудненский ГОК, и качарский, то есть соколовка и сарбай.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:27
#3386
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Цитата:
111:
Рудненский ГОК, и качарский, то есть соколовка и сарбай.

Жирный клиент, а ты прибедняешься. Им и 10 лямов копейки :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:35
#3387
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Цитата:
111:
Специализированная фирма, работает по всему Казахстану и по России

А че за фирма?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:43
#3388
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Цитата:
maxsaf:
Жирный клиент, а ты прибедняешься. Им и 10 лямов

Нет, там подрядчики, субподрядчики, делят там деньги так, чтоб работягам крохи доставались..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:46
#3389
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Цитата:
maxsaf:
А че за фирма?

Ну такая фирма, оказывает эти услуги..
Карагандинская.
Вообще с Караганды всех нанимают практически, там эти все фирмы..
Даже россияне работают, ну турбинщики когда снимали, там было несколько из сорока человек..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6124
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:53
#3390
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Цитата:
maxsaf:
Им и 10 лямов

Там без меня, есть комбинатовцы, которые сдают квартиры уже по договору безо всяких посредников, по 10 тысяч в сутки на одного и реально им за это платят.
Я то тоже в конце пирога то что остается..
А так же там гостиницы в основном прикормлены, их там что то около четырех их обслуживает, но ценники и по 20 в сутки за одного, и общежитие пятиэтажное, там крен их знает сколько, командировочных.
Но сейчас само то Качар, хотел купить там за полтора лимона трешку, сестре говорил, нет, там сейчас нет хат, и по 10 в сутки снимают страшные такие хаты..
Гостиниц нет там..
Наши ремонтники сняли, три дня выдержали, до меня приперлись, лучше 60 км ездить туда сюда говорят..
Вот там можно было поднять.
Хаты за год выросли на 200-300 процентов..
Хотя везде на процентов 30 максимум..
То что было год назад три ляма, уже 12..
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