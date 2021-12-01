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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:23
Цитата:
Это прикрытие ))
111:
От просмотра котлет и борща мне платят тут..
От просмотра котлет и борща мне платят тут..
Это прикрытие ))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:25
Ну ладно, пора попахать, завтра день президента, после завтра с ночевкой надо ехать, квитанции раздавать, за копейки под 4 процента..
Начинаю..
Начинаю..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:28
Цитата:
Тогда где основной доход то?
maxsaf:
Это прикрытие ))
Это прикрытие ))
Тогда где основной доход то?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:33
Да и ты сам представляешь?
Встречная проверка в течении трех лет и окажется, что у меня живут несколько разных фирм по одному и тому же адресу..
Сдавать внаглую так, это не получится..
Ты еще же кассу выбиваешь..
Д и где таких башлевых клиентов найти..
Встречная проверка в течении трех лет и окажется, что у меня живут несколько разных фирм по одному и тому же адресу..
Сдавать внаглую так, это не получится..
Ты еще же кассу выбиваешь..
Д и где таких башлевых клиентов найти..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:39
Цитата:
Вот именно, где? Расходы то твои тут многим известны. Ты только на еду под 300 штук тратишь. Минимум пол-ляма в месяц на все. С уборки за работягами столько не поднять
111:
Тогда где основной доход то?
Тогда где основной доход то?
Вот именно, где? Расходы то твои тут многим известны. Ты только на еду под 300 штук тратишь. Минимум пол-ляма в месяц на все. С уборки за работягами столько не поднять
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:41
Цитата:
А че ты молчишь про комбинат? Где так любят гастарбайтеров нанимать?
111:
Д и где таких башлевых клиентов найти..
Д и где таких башлевых клиентов найти..
А че ты молчишь про комбинат? Где так любят гастарбайтеров нанимать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:53
Цитата:
Почему гастарбайтеров?
Специализированная фирма, работает по всему Казахстану и по России, в комбинатах, где эти поезда там что то возят..
Турбинщики так же, Казахстан и Россия..
maxsaf:
Где так любят гастарбайтеров нанимать?
Где так любят гастарбайтеров нанимать?
Почему гастарбайтеров?
Специализированная фирма, работает по всему Казахстану и по России, в комбинатах, где эти поезда там что то возят..
Турбинщики так же, Казахстан и Россия..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 03:56
Цитата:
Как называется комбинат?
111:
в комбинатах, где эти поезда там что то возят..
в комбинатах, где эти поезда там что то возят..
Как называется комбинат?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:12
Ну вот, заготовка на Под шубу на день президента готова..
Осталось там селедку почистить, перемешать..
Осталось там селедку почистить, перемешать..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:13
Цитата:
Рудненский ГОК, и качарский, то есть соколовка и сарбай.
maxsaf:
Как называется комбинат?
Как называется комбинат?
Рудненский ГОК, и качарский, то есть соколовка и сарбай.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:27
Цитата:
Жирный клиент, а ты прибедняешься. Им и 10 лямов копейки
111:
Рудненский ГОК, и качарский, то есть соколовка и сарбай.
Рудненский ГОК, и качарский, то есть соколовка и сарбай.
Жирный клиент, а ты прибедняешься. Им и 10 лямов копейки
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:35
Цитата:
А че за фирма?
111:
Специализированная фирма, работает по всему Казахстану и по России
Специализированная фирма, работает по всему Казахстану и по России
А че за фирма?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:43
Цитата:
Нет, там подрядчики, субподрядчики, делят там деньги так, чтоб работягам крохи доставались..
maxsaf:
Жирный клиент, а ты прибедняешься. Им и 10 лямов
Жирный клиент, а ты прибедняешься. Им и 10 лямов
Нет, там подрядчики, субподрядчики, делят там деньги так, чтоб работягам крохи доставались..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:46
Цитата:
Ну такая фирма, оказывает эти услуги..
Карагандинская.
Вообще с Караганды всех нанимают практически, там эти все фирмы..
Даже россияне работают, ну турбинщики когда снимали, там было несколько из сорока человек..
maxsaf:
А че за фирма?
А че за фирма?
Ну такая фирма, оказывает эти услуги..
Карагандинская.
Вообще с Караганды всех нанимают практически, там эти все фирмы..
Даже россияне работают, ну турбинщики когда снимали, там было несколько из сорока человек..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 04:53
Цитата:
Там без меня, есть комбинатовцы, которые сдают квартиры уже по договору безо всяких посредников, по 10 тысяч в сутки на одного и реально им за это платят.
Я то тоже в конце пирога то что остается..
А так же там гостиницы в основном прикормлены, их там что то около четырех их обслуживает, но ценники и по 20 в сутки за одного, и общежитие пятиэтажное, там крен их знает сколько, командировочных.
Но сейчас само то Качар, хотел купить там за полтора лимона трешку, сестре говорил, нет, там сейчас нет хат, и по 10 в сутки снимают страшные такие хаты..
Гостиниц нет там..
Наши ремонтники сняли, три дня выдержали, до меня приперлись, лучше 60 км ездить туда сюда говорят..
Вот там можно было поднять.
Хаты за год выросли на 200-300 процентов..
Хотя везде на процентов 30 максимум..
То что было год назад три ляма, уже 12..
maxsaf:
Им и 10 лямов
Им и 10 лямов
Там без меня, есть комбинатовцы, которые сдают квартиры уже по договору безо всяких посредников, по 10 тысяч в сутки на одного и реально им за это платят.
Я то тоже в конце пирога то что остается..
А так же там гостиницы в основном прикормлены, их там что то около четырех их обслуживает, но ценники и по 20 в сутки за одного, и общежитие пятиэтажное, там крен их знает сколько, командировочных.
Но сейчас само то Качар, хотел купить там за полтора лимона трешку, сестре говорил, нет, там сейчас нет хат, и по 10 в сутки снимают страшные такие хаты..
Гостиниц нет там..
Наши ремонтники сняли, три дня выдержали, до меня приперлись, лучше 60 км ездить туда сюда говорят..
Вот там можно было поднять.
Хаты за год выросли на 200-300 процентов..
Хотя везде на процентов 30 максимум..
То что было год назад три ляма, уже 12..
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