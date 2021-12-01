Отправлено: - 04:53

maxsaf:

Им и 10 лямов

Цитата:Там без меня, есть комбинатовцы, которые сдают квартиры уже по договору безо всяких посредников, по 10 тысяч в сутки на одного и реально им за это платят.Я то тоже в конце пирога то что остается..А так же там гостиницы в основном прикормлены, их там что то около четырех их обслуживает, но ценники и по 20 в сутки за одного, и общежитие пятиэтажное, там крен их знает сколько, командировочных.Но сейчас само то Качар, хотел купить там за полтора лимона трешку, сестре говорил, нет, там сейчас нет хат, и по 10 в сутки снимают страшные такие хаты..Гостиниц нет там..Наши ремонтники сняли, три дня выдержали, до меня приперлись, лучше 60 км ездить туда сюда говорят..Вот там можно было поднять.Хаты за год выросли на 200-300 процентов..Хотя везде на процентов 30 максимум..То что было год назад три ляма, уже 12..