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≡ «Здравствуйте, мы вас нарисовали!»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42962
«Здравствуйте, мы вас нарисовали!»
Отправлено: 01.12.21 - 01:56
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Жан Кособуцкий, Шамиль Фахрутдинов, Денис Кузин, Иван Дычко и многие другие известные костанайцы были выбраны в качестве моделей педагогами и учениками художественной школы им. Никифорова. Необычная выставка открылась 19 ноября в библиотеке им. Толстого. Причем большинство изображенных узнали о том, что они стали героями картин, только накануне открытия вернисажа.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11758
Re: «Здравствуйте, мы вас нарисовали!»
Отправлено: 01.12.21 - 01:56
#1
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Чудесные рисунки. Но немногие знают о художественной школе.

А там очень много интересного происходит.

Есть идея как сделать мир в нашем родном городе немного лучше. :lol:

Подсмотрено на Тверском бульваре.
Там очень часто размещают на стендах экспозиции удивительных фотографий красивейших мест мира, страны. Или иногда исторические эпохальные фото.
Один раз сделали временную, и это так хорошо зашло в городе, что выставки там стали постоянно обновляться. А стенды с подсветкой уже не убираются.
И сам Тверской бульвар стал стал наполнен качественно этим явлением и уже не воспринимается без этого.

Можно организовать подобное.
Совсем небольшие затраты.
А работы художки. возможно и фотоработы, а не только Художественной школы увидят многие горожане.

Это можно сделать в нескольких местах.
Нужно тщательно выбирать.
Может быть на пешеходной зоне у здания Художественной школы, на бывшей Советской стенды. Может быть на центральной аллее сквера ведущей к бывшему Обкому. Но там придется переделывать клумбы на совсем узкие.
Сквер сейчас бездушный и мертвый,
После того как один бездарнейший аким вышвырнул оттуда его центр - лебедятник. И вкорячил туда убожественнейший фонтан, сквер совсем стал убогий.
Вот пример как это организовано


https://www.m24.ru/b/d/nBkSUhL2hFIgmM2xI76BvMKnxdDs95C-miTNnuWR9mOBdDebBizCnTY8qdJf6ReJ58vU9meMMok3Ee2nhSR6ISeO9G1N_wjJ=gQCUunBC3seakTsFGg7nEQ.jpg
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11758
«Здравствуйте, мы вас нарисовали!»
Отправлено: 01.12.21 - 02:07
#2
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Естественно для этой идеи отобранные работы детей, нужно будет для стендов перепечатывать на соответствующий носитель и вписывать в рамки стенда или сопровождать текстовым комментарием в этой рамке.
Но сейчас это вообще не проблема при современной технике.
Если сделать как в Москве, то эффект обязательно будет.
Про художественную школу будут знать все жители.
Это элемент культуры, которой так не хватает сейчас приезжим в город.
Это в свою очередь должно подстегнуть и саму школу развиваться активнее. Это и наконец внесёт жизнь в этот достаточно пустой полувырубленный пустырь образовавшийся на пешеходных зонах у сквера, да и скверу придаст изюмину достойную.
Если менять экспозицию раз в месяц то это всегда будет притягивать внимание.


Тут например по ссылке фото с проходившей выставки "Мой город мечта"



[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 23:08]

Затраты, немного железных профильных труб и уголков,
Немного стекла. Пара бетонных бордюрин для устойчивости и недорогая подсветка. А Тверской бульвар стал местом притяжения.

А вот так например на стендах оформляются рисунки или исторические фото с комментариями


На вот таким образом организованном пространстве работы увидит в сотни раз больше людей. чем в библиотеке.
А пространство сквера, (хотя бы у художки) перестанет быть мертвым пустырём, оно обретёт смысл и наполнение, потерянное при бездарном акиме, который не смог видеть стержня и композиции этого сквера.

[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 23:20]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11758
Re: «Здравствуйте, мы вас нарисовали!»
Отправлено: 01.12.21 - 03:31
#3
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Стенды с работами на Тверском бульваре в ночное время.
Это был месяц на фото, когда выставлялась Арктика.
Тут практически до часу ночи гуляют люди.
А в выходные дни при хорошей погоде часов до трёх ночи тут вполне людно.

Если убрать эти уже неизменные на бульваре стенды - сразу бульвар будет мёртвым пространством.

https://kudamoscow.ru/uploads/3bc813f9c37676301e66ce56684b7f82.jpg
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