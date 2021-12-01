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[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 23:08]

[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 23:20]

Естественно для этой идеи отобранные работы детей, нужно будет для стендов перепечатывать на соответствующий носитель и вписывать в рамки стенда или сопровождать текстовым комментарием в этой рамке.Но сейчас это вообще не проблема при современной технике.Если сделать как в Москве, то эффект обязательно будет.Про художественную школу будут знать все жители.Это элемент культуры, которой так не хватает сейчас приезжим в город.Это в свою очередь должно подстегнуть и саму школу развиваться активнее. Это и наконец внесёт жизнь в этот достаточно пустой полувырубленный пустырь образовавшийся на пешеходных зонах у сквера, да и скверу придаст изюмину достойную.Если менять экспозицию раз в месяц то это всегда будет притягивать внимание.Тут например по ссылке фото с проходившей выставки "Мой город мечта"Затраты, немного железных профильных труб и уголков,Немного стекла. Пара бетонных бордюрин для устойчивости и недорогая подсветка. А Тверской бульвар стал местом притяжения.А вот так например на стендах оформляются рисунки или исторические фото с комментариямиНа вот таким образом организованном пространстве работы увидит в сотни раз больше людей. чем в библиотеке.А пространство сквера, (хотя бы у художки) перестанет быть мертвым пустырём, оно обретёт смысл и наполнение, потерянное при бездарном акиме, который не смог видеть стержня и композиции этого сквера.