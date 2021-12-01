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maxsaf:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. «Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — заявил белорусский лидер.

[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 23:42]

Цитата:Ну вы же понимаете, надеюсь. сколько искренности в его словах?Вот сейчас смотрите.Злопыхатели будут изливать, что он поступил после непризнанияе его Европой как: "Назло евробабушке отморожу уши".Но в его поступке хороший качественный прагматизм, кстати очень полезный крымчанам.В РФ сильно подорожала сельхозпродукция. По этим ценам жителям Крыма она вообще становится малодоступна.Лукашенко может обеспечить своей стране не самый ёмкий конечно, но стабильный рынок сбыта.Он заботится о своих гражданах, так чтоб они не оказались брошены как в Аркалыках бросили произвол судьбы людей.Это взаимовыгодно. Крым получить может продукцию СХ, кстати очень качественную.Население Белоруссии сохраняет свои СХ и перерабатывающие производства.У него все работает!Как вам хорошо известно казахстанские власти просто кидают своих людей не только в посёлках, но и целыми городами на произвол судьбы при любом кризисе.И абсолютно плюют на своё население и его проблемы.Это правильное решение, хотя выглядит оно со стороны конечно не Айс.Но оно максимально правильное в сложившейся непростой ситуации.