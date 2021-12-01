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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:50
#3346
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Обжариваем грибы...

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 01:07
#3347
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Цитата:
maxsaf:
Какого такого?

Такого что украинцы вдруг обиделись на какое то слово на х..
Когда был Крым общим.
Сказал же.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 01:17
#3348
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Что то накладываем..
Ну сметанки еще...

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14289
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 01:23
#3349
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Цитата:
111:
Такого что украинцы вдруг обиделись на какое то слово на х.. Когда был Крым общим. Сказал же.

А казахи с какого момента обиделись на слово на м... ? С той поры как территория современного Казахстана стала общей? Или всегда обижались?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 01:26
#3350
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Цитата:
maxsaf:
казахи с какого момента обиделись на слово на м..

Да не знаю когда и кто обиделся..
Я же тебе говорил, при мне никто не обижался, я это слово только в начале 90х услышал..
Мы так нашего товарища с Мангышлака называли..
Но уже СССР не было..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 02:05
#3351
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14289
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 02:07
#3352
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. «Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — заявил белорусский лидер.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 02:12
#3353
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Ох, уже все хотим кушать..
Ребенок ждет недождется ням ням, уже и яйца начал откушивать вареные...

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 02:28
#3354
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Последние мазки..
Вытащив из духовки кладем сыр и опять в духовку...

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 02:32
#3355
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Сынок яйца покусал, которые на завтра под шубу то...
Теперь День президента отметим с покусанными от голода моим дитем этих яиц..

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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11757
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 02:38
#3356
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Цитата:
maxsaf:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. «Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — заявил белорусский лидер.

Ну вы же понимаете, надеюсь. сколько искренности в его словах?

Вот сейчас смотрите.
Злопыхатели будут изливать, что он поступил после непризнанияе его Европой как: "Назло евробабушке отморожу уши".

Но в его поступке хороший качественный прагматизм, кстати очень полезный крымчанам.

В РФ сильно подорожала сельхозпродукция. По этим ценам жителям Крыма она вообще становится малодоступна.
Лукашенко может обеспечить своей стране не самый ёмкий конечно, но стабильный рынок сбыта.
Он заботится о своих гражданах, так чтоб они не оказались брошены как в Аркалыках бросили произвол судьбы людей.
Это взаимовыгодно. Крым получить может продукцию СХ, кстати очень качественную.
Население Белоруссии сохраняет свои СХ и перерабатывающие производства.
У него все работает!
Как вам хорошо известно казахстанские власти просто кидают своих людей не только в посёлках, но и целыми городами на произвол судьбы при любом кризисе.
И абсолютно плюют на своё население и его проблемы.

Это правильное решение, хотя выглядит оно со стороны конечно не Айс.
Но оно максимально правильное в сложившейся непростой ситуации.

[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 23:42]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 02:39
#3357
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А что делаю я..
А я работаю в это время..
Часовой пояс ведь у нас сбит..

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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11757
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 02:47
#3358
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Художественная школа! :-)
Пожалуйста! :-)
Сделайте как я описал в соответствующей ветке! :-)
Сделайте посев культуры в эти души! :lol: :lol: :lol:
Марик 111 теперь ваш самый прямой сосед и живёт прямо над вашей крышей, почти как Карлсон! :lol: :lol:


[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 23:50]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6108
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 02:51
#3359
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Ну вот, перемешав с сыром, получаем примерно это..

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14289
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 02:52
#3360
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Цитата:
111:
А что делаю я.. А я работаю в это время.. Часовой пояс ведь у нас сбит..

Обнал и липовые счета-фактуры - это не работа, это трамплин на зону :lol:
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