Жан Кособуцкий, Шамиль Фахрутдинов, Денис Кузин, Иван Дычко и многие другие известные костанайцы были выбраны в качестве моделей педагогами и учениками художественной школы им. Никифорова. Необычная выставка открылась 19 ноября в библиотеке им. Толстого. Причем большинство изображенных узнали о том, что они стали героями картин, только накануне открытия вернисажа. Читать статью
Чудесные рисунки. Но немногие знают о художественной школе.
А там очень много интересного происходит.
Есть идея как сделать мир в нашем родном городе немного лучше.
Подсмотрено на Тверском бульваре. Там очень часто размещают на стендах экспозиции удивительных фотографий красивейших мест мира, страны. Или иногда исторические эпохальные фото. Один раз сделали временную, и это так хорошо зашло в городе, что выставки там стали постоянно обновляться. А стенды с подсветкой уже не убираются. И сам Тверской бульвар стал стал наполнен качественно этим явлением и уже не воспринимается без этого.
Можно организовать подобное. Совсем небольшие затраты. А работы художки. возможно и фотоработы, а не только Художественной школы увидят многие горожане.
Это можно сделать в нескольких местах. Нужно тщательно выбирать. Может быть на пешеходной зоне у здания Художественной школы, на бывшей Советской стенды. Может быть на центральной аллее сквера ведущей к бывшему Обкому. Но там придется переделывать клумбы на совсем узкие. Сквер сейчас бездушный и мертвый, После того как один бездарнейший аким вышвырнул оттуда его центр - лебедятник. И вкорячил туда убожественнейший фонтан, сквер совсем стал убогий. Вот пример как это организовано
Естественно для этой идеи отобранные работы детей, нужно будет для стендов перепечатывать на соответствующий носитель и вписывать в рамки стенда или сопровождать текстовым комментарием в этой рамке. Но сейчас это вообще не проблема при современной технике. Если сделать как в Москве, то эффект обязательно будет. Про художественную школу будут знать все жители. Это элемент культуры, которой так не хватает сейчас приезжим в город. Это в свою очередь должно подстегнуть и саму школу развиваться активнее. Это и наконец внесёт жизнь в этот достаточно пустой полувырубленный пустырь образовавшийся на пешеходных зонах у сквера, да и скверу придаст изюмину достойную. Если менять экспозицию раз в месяц то это всегда будет притягивать внимание.
Тут например по ссылке фото с проходившей выставки "Мой город мечта"
На вот таким образом организованном пространстве работы увидит в сотни раз больше людей. чем в библиотеке. А пространство сквера, (хотя бы у художки) перестанет быть мертвым пустырём, оно обретёт смысл и наполнение, потерянное при бездарном акиме, который не смог видеть стержня и композиции этого сквера.
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