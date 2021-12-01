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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11260
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:22
Мне одному кажется что серый очень болеет? Причем остро...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:24
Цитата:
Сейчас в самых дорогих магазинах заворачивают в бумажную упаковку, простые сыры. колбасы без излишков химии и красителей. И все это вместо полиэтиленовых складывают исключительно в бумажные пакеты.
Это там где покупатели понимают. что заботятся об экологии и берут дорогие и чисто сделанные продукты упаковка от которых не навредит окружающей среде.
Возможно у вас этого ещё нет и увидеть невозможно. Но у нас если не ходить по дешевым супермаркетам, то это всё чаще, включая хлеб в бумажной упаковке вместо плёнки.
То есть получается в СССР, где были исключительно по ГОСТу сделанные продукты завернуты в бумажную упаковку, обслуживали покупателей в любом гастрономе и магазине страны по категории того. что сейчас для жителей Рублёвки, или Запада Москвы, покупающих в
Вкусвилл
[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 21:26]
таноми52:
Кормила простым сыром, простой колбасой, завёрнутой в грубую серую обёрточную бумагу.
Кормила простым сыром, простой колбасой, завёрнутой в грубую серую обёрточную бумагу.
Сейчас в самых дорогих магазинах заворачивают в бумажную упаковку, простые сыры. колбасы без излишков химии и красителей. И все это вместо полиэтиленовых складывают исключительно в бумажные пакеты.
Это там где покупатели понимают. что заботятся об экологии и берут дорогие и чисто сделанные продукты упаковка от которых не навредит окружающей среде.
Возможно у вас этого ещё нет и увидеть невозможно. Но у нас если не ходить по дешевым супермаркетам, то это всё чаще, включая хлеб в бумажной упаковке вместо плёнки.
То есть получается в СССР, где были исключительно по ГОСТу сделанные продукты завернуты в бумажную упаковку, обслуживали покупателей в любом гастрономе и магазине страны по категории того. что сейчас для жителей Рублёвки, или Запада Москвы, покупающих в
[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 21:26]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11260
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:26
На канале КиноПоиска вышел очередной ролик о советском кино
Эссе о кино застойного периода
Кому хочется И нравится рассуждать интеллектуально тоесть ни как дон погремушка, то рекомендую к просмотру
Ведь это очень интересно
Быть знающим)
Эссе о кино застойного периода
Кому хочется И нравится рассуждать интеллектуально тоесть ни как дон погремушка, то рекомендую к просмотру
Ведь это очень интересно
Быть знающим)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:27
Цитата:
Теперь услышал. Теперь знаешь. А кто умножает познания, умножает скорбь...
Марик, а оно тебе надо!?
Будь лучше как обычным.
111:
Хм.. Вроде я еще такого не слышал выражения, есть просроченные пододеяльники и наволочки..
Хм.. Вроде я еще такого не слышал выражения, есть просроченные пододеяльники и наволочки..
Теперь услышал. Теперь знаешь. А кто умножает познания, умножает скорбь...
Марик, а оно тебе надо!?
Будь лучше как обычным.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11260
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:28
Цитата:
Дожили
Продукт хозейвам объявил эмбарго)
Серый волк:
Этой газете объявляю эмбарго на размещение в клубе путешественников материалов.
Этой газете объявляю эмбарго на размещение в клубе путешественников материалов.
Дожили
Продукт хозейвам объявил эмбарго)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:28
Ой из-за меня кажется опять блохастого талиба на работу вызвали в полночь по каз времени !
Что-то пишет тут бедняжка!
Что-то пишет тут бедняжка!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11260
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:33
Цитата:
Тоесть по этой логике в СССР небыло пакетов)) чтобы в них заворачивать ничего, либо бумажную колбасу)) в итоге приходилось тратится на бумагу просто
От чего траты из бюджета уходили космические в прямом смысле, но тупое руководство этого не замечало
Гагарин полетел в космос-достижение
А через год убили кучу людей при разгоне демонстрации за продукты в магазине))
И все это СССР
Серый волк:
То есть получается в СССР, где были исключительно по ГОСТу
То есть получается в СССР, где были исключительно по ГОСТу
Тоесть по этой логике в СССР небыло пакетов)) чтобы в них заворачивать ничего, либо бумажную колбасу)) в итоге приходилось тратится на бумагу просто
От чего траты из бюджета уходили космические в прямом смысле, но тупое руководство этого не замечало
Гагарин полетел в космос-достижение
А через год убили кучу людей при разгоне демонстрации за продукты в магазине))
И все это СССР
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11260
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:34
Цитата:
Ой серый возбудился))
Щас потекет))
Серый волк:
Ой из-за меня кажется опять блохастого талиба на работу вызвали в полночь по каз времени ! Что-то пишет тут бедняжка!
Ой из-за меня кажется опять блохастого талиба на работу вызвали в полночь по каз времени ! Что-то пишет тут бедняжка!
Ой серый возбудился))
Щас потекет))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:36
Цитата:
С грбочками поаккуратнее. Некоторые можно есть только один раз вжизни. Редкая штука, смотри, не забудь запомнить момент, до - и, опосля.
Цитата:
В вашем народе, когда кажется, что делают?
Каструльку на зад надевают или спереду ее к бубну присандалюют?
Цитата:
Хочется! Ишо как! Давай-ка, начинай-ка, рассуждай-ка!
Жду
111: Добираемся до грибов..
С грбочками поаккуратнее. Некоторые можно есть только один раз вжизни. Редкая штука, смотри, не забудь запомнить момент, до - и, опосля.
Цитата:
abaika95:
Мне одному кажется что серый очень болеет? Причем остро...
Мне одному кажется что серый очень болеет? Причем остро...
В вашем народе, когда кажется, что делают?
Каструльку на зад надевают или спереду ее к бубну присандалюют?
Цитата:
abaika95:
Кому хочется И нравится рассуждать интеллектуально тоесть ни как дон погремушка, то рекомендую к просмотру Ведь это очень интересно Быть знающим)
Кому хочется И нравится рассуждать интеллектуально тоесть ни как дон погремушка, то рекомендую к просмотру Ведь это очень интересно Быть знающим)
Хочется! Ишо как! Давай-ка, начинай-ка, рассуждай-ка!
Жду
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14286
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:38
Цитата:
Какого такого?
111:
Тогда такого не было..
Тогда такого не было..
Какого такого?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:39
Можешь не трудиться, блокировщик твои какахи на этом форуме мне не показывает.
Но у насяльника обязательно попроси отгул завтра до обеда. Скажи трудился на форуме не покладая когтей.
Но у насяльника обязательно попроси отгул завтра до обеда. Скажи трудился на форуме не покладая когтей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:44
Цитата:
Что там талибанская кулинария пошла в дело?
Какашки, сморчки, оскорбления и враньё уже в кастрюльке варятся?
[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 21:46]
Don Julio:
Каструльку на зад надевают или спереду ее к бубну присандалюют?
Каструльку на зад надевают или спереду ее к бубну присандалюют?
Что там талибанская кулинария пошла в дело?
Какашки, сморчки, оскорбления и враньё уже в кастрюльке варятся?
[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 21:46]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6100
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:47
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:47
Цитата:
И нечего так арать.
Нету его.
Горшок он пошел выносить мозг.
Цитата:
maxsaf:
Какого такого?
Какого такого?
И нечего так арать.
Нету его.
Горшок он пошел выносить мозг.
Цитата:
Серый волк:
трудился на форуме не покладая
трудился на форуме не покладая
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:49
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