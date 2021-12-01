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Серый волк:

То есть получается в СССР, где были исключительно по ГОСТу

Цитата:Тоесть по этой логике в СССР небыло пакетов)) чтобы в них заворачивать ничего, либо бумажную колбасу)) в итоге приходилось тратится на бумагу простоОт чего траты из бюджета уходили космические в прямом смысле, но тупое руководство этого не замечалоГагарин полетел в космос-достижениеА через год убили кучу людей при разгоне демонстрации за продукты в магазине))И все это СССР