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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11260
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:22
#3331
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Мне одному кажется что серый очень болеет? Причем остро...
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:24
#3332
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Цитата:
таноми52:
Кормила простым сыром, простой колбасой, завёрнутой в грубую серую обёрточную бумагу.

Сейчас в самых дорогих магазинах заворачивают в бумажную упаковку, простые сыры. колбасы без излишков химии и красителей. И все это вместо полиэтиленовых складывают исключительно в бумажные пакеты.
Это там где покупатели понимают. что заботятся об экологии и берут дорогие и чисто сделанные продукты упаковка от которых не навредит окружающей среде.
Возможно у вас этого ещё нет и увидеть невозможно. Но у нас если не ходить по дешевым супермаркетам, то это всё чаще, включая хлеб в бумажной упаковке вместо плёнки.

То есть получается в СССР, где были исключительно по ГОСТу сделанные продукты завернуты в бумажную упаковку, обслуживали покупателей в любом гастрономе и магазине страны по категории того. что сейчас для жителей Рублёвки, или Запада Москвы, покупающих в Вкусвилл
:lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 21:26]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11260
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:26
#3333
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На канале КиноПоиска вышел очередной ролик о советском кино
Эссе о кино застойного периода
Кому хочется И нравится рассуждать интеллектуально тоесть ни как дон погремушка, то рекомендую к просмотру
Ведь это очень интересно
Быть знающим)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:27
#3334
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Цитата:
111:
Хм.. Вроде я еще такого не слышал выражения, есть просроченные пододеяльники и наволочки..

Теперь услышал. Теперь знаешь. А кто умножает познания, умножает скорбь...
Марик, а оно тебе надо!?
Будь лучше как обычным.

:oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11260
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:28
#3335
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Цитата:
Серый волк:
Этой газете объявляю эмбарго на размещение в клубе путешественников материалов.

Дожили
Продукт хозейвам объявил эмбарго)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:28
#3336
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Ой из-за меня кажется опять блохастого талиба на работу вызвали в полночь по каз времени !
Что-то пишет тут бедняжка! :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11260
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:33
#3337
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Цитата:
Серый волк:
То есть получается в СССР, где были исключительно по ГОСТу

Тоесть по этой логике в СССР небыло пакетов)) чтобы в них заворачивать ничего, либо бумажную колбасу)) в итоге приходилось тратится на бумагу просто
От чего траты из бюджета уходили космические в прямом смысле, но тупое руководство этого не замечало
Гагарин полетел в космос-достижение
А через год убили кучу людей при разгоне демонстрации за продукты в магазине))
И все это СССР
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11260
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:34
#3338
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Цитата:
Серый волк:
Ой из-за меня кажется опять блохастого талиба на работу вызвали в полночь по каз времени ! Что-то пишет тут бедняжка!

Ой серый возбудился))
Щас потекет))
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:36
#3339
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Цитата:
111: Добираемся до грибов..

С грбочками поаккуратнее. Некоторые можно есть только один раз вжизни. Редкая штука, смотри, не забудь запомнить момент, до - и, опосля.
Цитата:
abaika95:
Мне одному кажется что серый очень болеет? Причем остро...

В вашем народе, когда кажется, что делают?
Каструльку на зад надевают или спереду ее к бубну присандалюют?
Цитата:
abaika95:
Кому хочется И нравится рассуждать интеллектуально тоесть ни как дон погремушка, то рекомендую к просмотру Ведь это очень интересно Быть знающим)

Хочется! Ишо как! Давай-ка, начинай-ка, рассуждай-ка!
Жду
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14286
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:38
#3340
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Цитата:
111:
Тогда такого не было..

Какого такого?
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:39
#3341
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Можешь не трудиться, блокировщик твои какахи на этом форуме мне не показывает.
Но у насяльника обязательно попроси отгул завтра до обеда. Скажи трудился на форуме не покладая когтей. :lol: :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:44
#3342
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Цитата:
Don Julio:
Каструльку на зад надевают или спереду ее к бубну присандалюют?

Что там талибанская кулинария пошла в дело? :-) :-)
Какашки, сморчки, оскорбления и враньё уже в кастрюльке варятся?
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 21:46]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6100
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:47
#3343
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Обжариваем мясо птицы..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
356
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:47
#3344
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Цитата:
maxsaf:
Какого такого?

И нечего так арать.
Нету его.
Горшок он пошел выносить мозг.
Цитата:
Серый волк:
трудился на форуме не покладая



:lol:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 00:49
#3345
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