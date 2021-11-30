Отправлено: - 22:37

111:

И опять затариваемся на день президента..

111:

На постельное хорошие скидки, то что было 13 тысяч, продают по 8.. Взяли за 12000 один комплект, стоил 16.

abaika95:

А ты видишь на фото улыбку в 32 зуба?

Цитата:Всмысле, завтра президенту в подарок отправите?Пиши понятней, непонятно опять ничего.Опять затариваетесь зачем, отчего, непоймууууу...Цитата:А предыдущее вы куда задевали?Вы его едите, чтоли?)Цитата:Как по мне, да! Не может, умственно здоровый человек, всю жизнь ходить и всем улыбацца! Гамбургеру, чизбургеру, газетному киоску и прочим ситуациям. Воробьям, ахтобусам, экватору, доллару.Но омериканци, то, могут!Сильная нация, что спорить!Но нег...африканцев они не уважают, не спорьте!Свободу Анжеле Дэвис!