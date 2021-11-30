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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:25
#3301
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Он даже начинает пятилетний флуд помойкой называть.

А что, не так?
Это как допустим нижнее пятилетнее белье, поматросил и бросил, или сегодняшняя еда, остатки которой превращаются уже вечером в помойку, в мусор..
Но некоторым приятно там копаться.
Удачи в начинании!
Может займешь новую нишу тут, кому то же нужно убирать мусор, помои..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:26
#3302
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Цитата:
таноми52:
Жванецкий

Смотреть его хорошо..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:27
#3303
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Цитата:
таноми52:

Очень мало евреев так любили Советский Союз, как любил его Жванецкий. Он критиковал Государство, но любил Советский Союз. Он писал про Союз сатирические произведения, но это был смех сквозь слёзы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:27
#3304
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Цитата:
maxsaf:
Так и пиши: МсХ

Тогда такого не было..
Как не пиши..
Тогда не было ватников, которые профукали Крым..
То была одна страна..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23449
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:30
#3305
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Цитата:
таноми52:
И прости. За всё! Советская Родина».

Родина, нас - простила...
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:31
#3306
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Цитата:
111:

кому то же нужно убирать мусор, помои..
---
Кому-то же нужно тыкать тебя в твоё же гуано.Ты же ведь ужом тут извиваешься, крича, что никогда такого не говорил и не писал.
ПыСы. я ещё найду, где ОК тебе рот заткнула с твоим дедом. Вот тогда посмотрим, что ты тут по-новой запоёшь.
ПыПыСы. Не повезло многострадальному деду с внучком...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
350
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:37
#3307
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Цитата:
111:
И опять затариваемся на день президента..

Всмысле, завтра президенту в подарок отправите?
Пиши понятней, непонятно опять ничего.
Опять затариваетесь зачем, отчего, непоймууууу...
Цитата:
111:
На постельное хорошие скидки, то что было 13 тысяч, продают по 8.. Взяли за 12000 один комплект, стоил 16.

А предыдущее вы куда задевали?
Вы его едите, чтоли?)
Цитата:
abaika95:
А ты видишь на фото улыбку в 32 зуба?

Как по мне, да! Не может, умственно здоровый человек, всю жизнь ходить и всем улыбацца! Гамбургеру, чизбургеру, газетному киоску и прочим ситуациям. Воробьям, ахтобусам, экватору, доллару.
Но омериканци, то, могут!
Сильная нация, что спорить!
Но нег...африканцев они не уважают, не спорьте!
Свободу Анжеле Дэвис!
;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:41
#3308
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
что никогда такого не говорил и не писал.

Так не говорил и не писал..
Ты же там добавляешь еще..
С твоих слов жалкого сыночка просто..
Там нет ни одной моей цитаты..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:42
#3309
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Цитата:
Don Julio:
Опять затариваетесь зачем, отчего, непоймууууу... Цитата

Когда скидки, почему и нет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:45
#3310
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Цитата:
Ваш земляк:
Я виноват перед тобой, давай дружить и воевать против других вместе


Хм..
Эта цитата ведь правда?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:47
#3311
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Цитата:
Ваш земляк:
Давай вместе намоем Сизо и сделаем срач

А как к этому относишься?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
629
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:48
#3312
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Цитата:
abaika95:
А ты видишь на фото улыбку в 32 зуба?

В 1947 году у ребенка в фотосалоне?
Они ведь не дауны были...
Я же написал: найди хотя бы десяток фото детей того времени в фотосалоне с улыбкой в 32 зуба.
А может, ты видишь на фото грусть и печаль советских детей-сирот? Тогда тебе к окулисту.
Кстати, самым позитивным человек в Кустанае была наша знакомая, соседка по даче.
Её вместе с детдомом вывезли из Ленинграда, в 11 лет начала работать швеей. Всем бесплатно помогала и с пошивом-ремонтом одежды, и на чужих дачах, и с ремонтом квартир, и по уходу за больными
А шутки из неё так и сыпались.
И это при том, что она пережила своего сына, и двух внуков...
Умерла в прошлом году.

[Исправлено: serg kost, 30.11.2021 - 23:02]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6091
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:49
#3313
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Я еще в личку залезу в старые ники и покажу, кого ты на нацпочве мне резать говорил..
Сразу тебя выкинут..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 23:03
#3314
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Цитата:
111:

А давай!
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
854
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 23:06
#3315
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И чтобы я перед тобой извинялся?! Да ещё предлагал дружить?! Ты лучше скажи, сколько полторашек уже употребил, прежде чем эту чушь писать! И если ты уж настолько честный, то скопируй всё полностью!
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