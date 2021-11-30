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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:25
Цитата:
А что, не так?
Это как допустим нижнее пятилетнее белье, поматросил и бросил, или сегодняшняя еда, остатки которой превращаются уже вечером в помойку, в мусор..
Но некоторым приятно там копаться.
Удачи в начинании!
Может займешь новую нишу тут, кому то же нужно убирать мусор, помои..
Уже не ваш земляк:
Он даже начинает пятилетний флуд помойкой называть.
Он даже начинает пятилетний флуд помойкой называть.
А что, не так?
Это как допустим нижнее пятилетнее белье, поматросил и бросил, или сегодняшняя еда, остатки которой превращаются уже вечером в помойку, в мусор..
Но некоторым приятно там копаться.
Удачи в начинании!
Может займешь новую нишу тут, кому то же нужно убирать мусор, помои..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:26
Цитата:
Смотреть его хорошо..
таноми52:
Жванецкий
Жванецкий
Смотреть его хорошо..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:27
Цитата:
Очень мало евреев так любили Советский Союз, как любил его Жванецкий. Он критиковал Государство, но любил Советский Союз. Он писал про Союз сатирические произведения, но это был смех сквозь слёзы.
таноми52:
Очень мало евреев так любили Советский Союз, как любил его Жванецкий. Он критиковал Государство, но любил Советский Союз. Он писал про Союз сатирические произведения, но это был смех сквозь слёзы.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:27
Цитата:
Тогда такого не было..
Как не пиши..
Тогда не было ватников, которые профукали Крым..
То была одна страна..
maxsaf:
Так и пиши: МсХ
Так и пиши: МсХ
Тогда такого не было..
Как не пиши..
Тогда не было ватников, которые профукали Крым..
То была одна страна..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23449
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:30
Цитата:
Родина, нас - простила...
таноми52:
И прости. За всё! Советская Родина».
И прости. За всё! Советская Родина».
Родина, нас - простила...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:31
Цитата:
кому то же нужно убирать мусор, помои..
---
Кому-то же нужно тыкать тебя в твоё же гуано.Ты же ведь ужом тут извиваешься, крича, что никогда такого не говорил и не писал.
ПыСы. я ещё найду, где ОК тебе рот заткнула с твоим дедом. Вот тогда посмотрим, что ты тут по-новой запоёшь.
ПыПыСы. Не повезло многострадальному деду с внучком...
111:
кому то же нужно убирать мусор, помои..
---
Кому-то же нужно тыкать тебя в твоё же гуано.Ты же ведь ужом тут извиваешься, крича, что никогда такого не говорил и не писал.
ПыСы. я ещё найду, где ОК тебе рот заткнула с твоим дедом. Вот тогда посмотрим, что ты тут по-новой запоёшь.
ПыПыСы. Не повезло многострадальному деду с внучком...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 350
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:37
Цитата:
Всмысле, завтра президенту в подарок отправите?
Пиши понятней, непонятно опять ничего.
Опять затариваетесь зачем, отчего, непоймууууу...
Цитата:
А предыдущее вы куда задевали?
Вы его едите, чтоли?)
Цитата:
Как по мне, да! Не может, умственно здоровый человек, всю жизнь ходить и всем улыбацца! Гамбургеру, чизбургеру, газетному киоску и прочим ситуациям. Воробьям, ахтобусам, экватору, доллару.
Но омериканци, то, могут!
Сильная нация, что спорить!
Но нег...африканцев они не уважают, не спорьте!
Свободу Анжеле Дэвис!
111:
И опять затариваемся на день президента..
И опять затариваемся на день президента..
Всмысле, завтра президенту в подарок отправите?
Пиши понятней, непонятно опять ничего.
Опять затариваетесь зачем, отчего, непоймууууу...
Цитата:
111:
На постельное хорошие скидки, то что было 13 тысяч, продают по 8.. Взяли за 12000 один комплект, стоил 16.
На постельное хорошие скидки, то что было 13 тысяч, продают по 8.. Взяли за 12000 один комплект, стоил 16.
А предыдущее вы куда задевали?
Вы его едите, чтоли?)
Цитата:
abaika95:
А ты видишь на фото улыбку в 32 зуба?
А ты видишь на фото улыбку в 32 зуба?
Как по мне, да! Не может, умственно здоровый человек, всю жизнь ходить и всем улыбацца! Гамбургеру, чизбургеру, газетному киоску и прочим ситуациям. Воробьям, ахтобусам, экватору, доллару.
Но омериканци, то, могут!
Сильная нация, что спорить!
Но нег...африканцев они не уважают, не спорьте!
Свободу Анжеле Дэвис!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:41
Цитата:
Так не говорил и не писал..
Ты же там добавляешь еще..
С твоих слов жалкого сыночка просто..
Там нет ни одной моей цитаты..
Уже не ваш земляк:
что никогда такого не говорил и не писал.
что никогда такого не говорил и не писал.
Так не говорил и не писал..
Ты же там добавляешь еще..
С твоих слов жалкого сыночка просто..
Там нет ни одной моей цитаты..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:42
Цитата:
Когда скидки, почему и нет?
Don Julio:
Опять затариваетесь зачем, отчего, непоймууууу... Цитата
Опять затариваетесь зачем, отчего, непоймууууу... Цитата
Когда скидки, почему и нет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:45
Цитата:
Хм..
Эта цитата ведь правда?
Ваш земляк:
Я виноват перед тобой, давай дружить и воевать против других вместе
Я виноват перед тобой, давай дружить и воевать против других вместе
Хм..
Эта цитата ведь правда?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:47
Цитата:
А как к этому относишься?
Ваш земляк:
Давай вместе намоем Сизо и сделаем срач
Давай вместе намоем Сизо и сделаем срач
А как к этому относишься?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 629
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:48
Цитата:
В 1947 году у ребенка в фотосалоне?
Они ведь не дауны были...
Я же написал: найди хотя бы десяток фото детей того времени в фотосалоне с улыбкой в 32 зуба.
А может, ты видишь на фото грусть и печаль советских детей-сирот? Тогда тебе к окулисту.
Кстати, самым позитивным человек в Кустанае была наша знакомая, соседка по даче.
Её вместе с детдомом вывезли из Ленинграда, в 11 лет начала работать швеей. Всем бесплатно помогала и с пошивом-ремонтом одежды, и на чужих дачах, и с ремонтом квартир, и по уходу за больными
А шутки из неё так и сыпались.
И это при том, что она пережила своего сына, и двух внуков...
Умерла в прошлом году.
[Исправлено: serg kost, 30.11.2021 - 23:02]
abaika95:
А ты видишь на фото улыбку в 32 зуба?
А ты видишь на фото улыбку в 32 зуба?
В 1947 году у ребенка в фотосалоне?
Они ведь не дауны были...
Я же написал: найди хотя бы десяток фото детей того времени в фотосалоне с улыбкой в 32 зуба.
А может, ты видишь на фото грусть и печаль советских детей-сирот? Тогда тебе к окулисту.
Кстати, самым позитивным человек в Кустанае была наша знакомая, соседка по даче.
Её вместе с детдомом вывезли из Ленинграда, в 11 лет начала работать швеей. Всем бесплатно помогала и с пошивом-ремонтом одежды, и на чужих дачах, и с ремонтом квартир, и по уходу за больными
А шутки из неё так и сыпались.
И это при том, что она пережила своего сына, и двух внуков...
Умерла в прошлом году.
[Исправлено: serg kost, 30.11.2021 - 23:02]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 22:49
Цитата:
Я еще в личку залезу в старые ники и покажу, кого ты на нацпочве мне резать говорил..
Сразу тебя выкинут..
Уже не ваш земляк:
Я еще в личку залезу в старые ники и покажу, кого ты на нацпочве мне резать говорил..
Сразу тебя выкинут..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 23:03
Цитата:
А давай!
111:
А давай!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 23:06
И чтобы я перед тобой извинялся?! Да ещё предлагал дружить?! Ты лучше скажи, сколько полторашек уже употребил, прежде чем эту чушь писать! И если ты уж настолько честный, то скопируй всё полностью!
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