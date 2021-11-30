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≡ "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42961
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 30.11.21 - 19:36
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Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось пятерым парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6091
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 30.11.21 - 19:36
#1
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Оралмане с Узбекистана, в принципе чего от них еще можно ожидать..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
541
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 30.11.21 - 20:10
#2
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Цитата:
Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось пятерым парням, они сделали замечание

Источник:


Новая форма движения скинхедов по казахстанский? Хотя это ответная, естественная реакция общества на разнузданность и вседозволенность не воспитанной молодёжи
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7924
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 30.11.21 - 20:40
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
на разнузданность и вседозволенность не воспитанной молодёжи

правильно, вчкушка, ты о подсудимых... иногда и на тебя протрезвление находит.
Когда аульный менталитет едет в города, тем более из средней азии, то только такого и можно ждать.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
350
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 30.11.21 - 22:03
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Хотя это ответная, естественная реакция общества на разнузданность и вседозволенность не воспитанной молодёжи

Всмысле челюсти другой системы?
Да, эта такая разнузданность, такая вседозволенность, личную неприязнь испытываю кушать -немогу!
Вот подсудимые и решили исправить ситуацию, да?
А подсудимые, прям, орлы! Не не орлы, батыры! Впятером на двоих, тут смелости много надо иметь.
Незасс..ть, главное!
Рс а судья походу не в теме, не знает каково это лечить сломанную челюсть и выбитые зубы. Цену сбивает.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
541
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 30.11.21 - 22:28
#5
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Цитата:
Don Julio:
Всмысле челюсти другой системы?


Неправильный прикус — достаточно распространенная патология! Она выражается в неправильном смыкании зубных рядов нижней и верхней челюсти.
Возможно ему зубы вообще мешали и были не нужны.Раз искали конфликт. Недооценили ребята Средную Азию. Надо не забывать что перелом в ВОВ наступил с приходом на помощь дивизии сформированных в Средней Азии. Воевать и вообще бесстрашно драться присуще войнам выходцам со Средней Азии

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 30.11.2021 - 22:53]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11255
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 30.11.21 - 22:57
#6
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Цитата:
111:
Оралмане с Узбекистана, в принципе чего от них еще можно ожидать..

Наврядле метла и гуренко с Узбекистана))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6091
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 30.11.21 - 23:00
#7
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Цитата:
abaika95:
Наврядле метла и гуренко с

Да там может и по другому, если за дело, то нормально.
Никто же не говорит за что..
Может подставились, может бабла решили срубить, может еще что то..
Пока конечно рано говорить кто прав, потому что нет ясности..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11255
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 30.11.21 - 23:00
#8
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И ни слова
Прям ни слова
Интересно))
О том что сторона потерпевших пыталась выдать конфликт быдляков за межнац рознь
Потерпевшим так-то выгодно сейчас по максимуму выкрутить тему на том что их побили не за Пьяное хамство в магазине (к примеру) а за то что он именно Метла))
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
350
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 30.11.21 - 23:17
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Возможно ему зубы вообще мешали и были не нужны.Раз искали конфликт.

Ну здесь мы опускаемся в область предположений, а оно-штука тонкая.)
Вы например, считаете, что у вас все в наличии, а оппонент, что у ваши 33 зуба-это роскошь, а 2 глаза-излишество. Это хфилософия, милейшая!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Недооценили ребята Средную Азию.

Та я ж и говору, впятром, на двоих, тут отвага, без сомнения. Жигиты!
Что попусту мне возражать.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Надо не забывать что перелом в ВОВ наступил с приходом на помощь дивизии сформированных в Средней Азии. Воевать и вообще бесстрашно драться присуще войнам выходцам со Средней Азии

А кавказци? А окрайнци?
Ви врите, но не преувеличивайте! А чукчи?
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