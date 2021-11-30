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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 628
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 19:34
Цитата:
Цитата:
И где ты хмурых тут видишь? Или очень серьезных?
У тебя много семейных фотографий 40-х или 50-х годов, снятых в студии, со смеющимися детьми? Хотя бы из США?
Нормальные, спокойные лица у меня на фото. Дети-сироты, пережившие оккупацию и сожжение родной деревни.
А может, у тебя челюсть не того размера? Не позволяет что-то хорошее про СССР сказать?
abaika95:
как фото настоящие посмотришь аж жуть берет Все хмурые)
как фото настоящие посмотришь аж жуть берет Все хмурые)
Цитата:
abaika95: Всё очень серьезно
И где ты хмурых тут видишь? Или очень серьезных?
У тебя много семейных фотографий 40-х или 50-х годов, снятых в студии, со смеющимися детьми? Хотя бы из США?
Нормальные, спокойные лица у меня на фото. Дети-сироты, пережившие оккупацию и сожжение родной деревни.
А может, у тебя челюсть не того размера? Не позволяет что-то хорошее про СССР сказать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 19:50
Цитата:
Свято место пусто не бывает
abaika95:
Макс слышал ньюс? Морген из России сбежал А ещё блогер Ларин в след за ним Хованского из СИЗО так и не выпустили Эдак скоро на Ютюбе смотреть нечего будет))
Макс слышал ньюс? Морген из России сбежал А ещё блогер Ларин в след за ним Хованского из СИЗО так и не выпустили Эдак скоро на Ютюбе смотреть нечего будет))
Свято место пусто не бывает
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 628
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 20:14
Цитата:
Это которые рэперы?
Да кому они интересны, кроме малолеток?
Ты 95-го года рождения, наверное. Я ни одного человека старше тридцати не встречал, кому они интересны...
abaika95:
Морген... ещё блогер Ларин в след за ним Хованского из СИЗО так и не выпустили Эдак скоро на Ютюбе смотреть нечего будет))
Морген... ещё блогер Ларин в след за ним Хованского из СИЗО так и не выпустили Эдак скоро на Ютюбе смотреть нечего будет))
Это которые рэперы?
Да кому они интересны, кроме малолеток?
Ты 95-го года рождения, наверное. Я ни одного человека старше тридцати не встречал, кому они интересны...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 20:24
Цитата:
Так и пиши: МсХ
111:
Я с х..., с украинцем, но он всегда для нас был х.. И ведь были товарищами..
Я с х..., с украинцем, но он всегда для нас был х.. И ведь были товарищами..
Так и пиши: МсХ
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 20:28
Цитата:
Как же ее воспринимать?
"Проще говоря, главная и единственная идея философии объективизма заключается в сентенции «богатый — значит, хороший». Рэнд доводит идею протестантской этики Вебера до предела и практически религиозной дихотомии. Богатый — значит, практически святой. Бедный — значит, плохой, ленивый, порочный грешник."
"В 1927 году Хикман, совершив ряд преступлений, похитил, изнасиловал, убил и расчленил 12-летнюю девочку. Рэнд называла его «блестящим, необычным, исключительным мальчиком» и восхваляла его «огромный явный эгоизм»"
abaika95:
Как-то вы однобоко восприняли идею Ренд))
Как-то вы однобоко восприняли идею Ренд))
Как же ее воспринимать?
"Проще говоря, главная и единственная идея философии объективизма заключается в сентенции «богатый — значит, хороший». Рэнд доводит идею протестантской этики Вебера до предела и практически религиозной дихотомии. Богатый — значит, практически святой. Бедный — значит, плохой, ленивый, порочный грешник."
"В 1927 году Хикман, совершив ряд преступлений, похитил, изнасиловал, убил и расчленил 12-летнюю девочку. Рэнд называла его «блестящим, необычным, исключительным мальчиком» и восхваляла его «огромный явный эгоизм»"
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 20:31
Цитата:
Теперь понятно, что историю вы тоже учили по сборникам анекдотов.
abaika95:
Вова мстящий режиму за повешанного брата это про другое?
Вова мстящий режиму за повешанного брата это про другое?
Теперь понятно, что историю вы тоже учили по сборникам анекдотов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 20:43
Цитата:
У меня стаж работы в СССР больше 10 лет. Вот и считай. Лучшие годы прошли там.Цитата:
Как она это доказала? Ее идея противоречит элементарным факторам развития человечества и неминуемо ведёт общество к регрессу и загниванию.
"Кори Робин указывал на сходство этики объективизма с нацистской. Для нацистов центром мировоззрения была нация, и её польза (с их точки зрения) оправдывали что угодно. Рэнд провозглашает то же самое, только вместо нации у неё стоит индивид."
abaika95:
Ну вот вы в школу пошли думаю в году так может 69-70ом,
Ну вот вы в школу пошли думаю в году так может 69-70ом,
У меня стаж работы в СССР больше 10 лет. Вот и считай. Лучшие годы прошли там.Цитата:
abaika95:
А Айн Рэнд вполне своей теорией доказала что ее идея более живуча чем утопия коммунизма
А Айн Рэнд вполне своей теорией доказала что ее идея более живуча чем утопия коммунизма
Как она это доказала? Ее идея противоречит элементарным факторам развития человечества и неминуемо ведёт общество к регрессу и загниванию.
"Кори Робин указывал на сходство этики объективизма с нацистской. Для нацистов центром мировоззрения была нация, и её польза (с их точки зрения) оправдывали что угодно. Рэнд провозглашает то же самое, только вместо нации у неё стоит индивид."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 345
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:23
Цитата:
Экий ты нудно-душный. На тебя не угодишь, в каждом своем мне ответе пищищь -врешь врун! Ты уже штепсель себе сделай и мне его в ответе пищи!
Чтоб не тужится и напрасно напрягать моск.)
Цитата:
Мудрую мысль же токмо уразуметь, но и вовремя применить нужно. А это подстать не всем удаецца.
Барашка упавшего в колодец, вытаскуют привязав к конечностям веревку и дружно тягнут. А барана залезшего на дерево, снимают привязав веревку к дереву и он сам спускаецца. Но, заметь, не наоборот!)
Также, как и правильно поступить в противоречии, либо не пей Маврик, козленочком-станешь, либо, наоборот, пей пиво пенное, и будет пузо окрененное.
Цитата:
Выложил бы, или есть чего бояцца?
Цитата:
Да, психолог, из Облайки-никудышный.
Коновал деревенский тут бы быстрей сообразил. Или табунщик аульный.
111:
на словах пытаешься играть, соврать что то, по гнидовать, то бишь посплетничать..
на словах пытаешься играть, соврать что то, по гнидовать, то бишь посплетничать..
Экий ты нудно-душный. На тебя не угодишь, в каждом своем мне ответе пищищь -врешь врун! Ты уже штепсель себе сделай и мне его в ответе пищи!
Чтоб не тужится и напрасно напрягать моск.)
Цитата:
abaika95:
Да все библиотеки забиты этими разработками)
Да все библиотеки забиты этими разработками)
Мудрую мысль же токмо уразуметь, но и вовремя применить нужно. А это подстать не всем удаецца.
Барашка упавшего в колодец, вытаскуют привязав к конечностям веревку и дружно тягнут. А барана залезшего на дерево, снимают привязав веревку к дереву и он сам спускаецца. Но, заметь, не наоборот!)
Также, как и правильно поступить в противоречии, либо не пей Маврик, козленочком-станешь, либо, наоборот, пей пиво пенное, и будет пузо окрененное.
Цитата:
abaika95:
Ну вот и в моем архиве примерно такие же семейные фото
Ну вот и в моем архиве примерно такие же семейные фото
Выложил бы, или есть чего бояцца?
Цитата:
abaika95:
Не,Ленин то был дворянин тоже не бедный и семья не бедная Просто власти не доставало им Вот с жиру и бесились
Не,Ленин то был дворянин тоже не бедный и семья не бедная Просто власти не доставало им Вот с жиру и бесились
Да, психолог, из Облайки-никудышный.
Коновал деревенский тут бы быстрей сообразил. Или табунщик аульный.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:23
Цитата:
А про коммунистические субботники ко дню рождения Ленина вы, наверное, не слышали?
abaika95: Пишут в интернетах вот что в школах день рождение Ленина активно отмечался Концертами и постановками
А про коммунистические субботники ко дню рождения Ленина вы, наверное, не слышали?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6077
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:31
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6077
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:32
На постельное хорошие скидки, то что было 13 тысяч, продают по 8..
Взяли за 12000 один комплект, стоил 16.
Взяли за 12000 один комплект, стоил 16.
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 848
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:44
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11253
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:45
Цитата:
А ты видишь на фото улыбку в 32 зуба?
Цитата:
Я могу столько про СССР рассказать хорошего
Но зачем? Когда было и плохое и про него почему-то хотят молчать?))
Цитата:
Нет я чуууучуть постарше
95 это не год рождения
Я ровесник независимости
Цитата:
Хорошо скопировали
Но давайте объективно
Возьмём идеи социализма,обьективизма,христианства,философии Гегеля,Ницше и Шопенгауэра
В итоге что? Если взрослый,здоровый человек не работает то он кто? Он бедный а если он бедный то что? Значит он неудачник либо ленивый
А если человек богатый? Либо вор (всегда может быть) либо человек который пахал целыми днями
Цитата:
Ленин сколько там приказал людей расстрелять?
Цитата:
А что повешанного брата небыло?
Цитата:
Стаж работы можно было и с 16 заработать
В 75 если был тебе 16 то к 91 было 32
И что ты видел Там работая с 16ти?)))
Цитата:
Конкуренция и видовая борьба вывела тебя из обьезяны до человека)
Цитата:
Я очень рад что ты натаскал из сети кучу критики идей Айн Рэнд ))
serg kost:
И где ты хмурых тут видишь? Или очень серьезных? У тебя много семейных фотографий 40-х или 50-х годов, снятых в студии, со смеющимися детьми? Хотя бы из США? Нормальные, спокойные лица у меня на фото. Дети-сироты, пережившие оккупацию и сожжение родной деревни.
И где ты хмурых тут видишь? Или очень серьезных? У тебя много семейных фотографий 40-х или 50-х годов, снятых в студии, со смеющимися детьми? Хотя бы из США? Нормальные, спокойные лица у меня на фото. Дети-сироты, пережившие оккупацию и сожжение родной деревни.
А ты видишь на фото улыбку в 32 зуба?
Цитата:
serg kost:
А может, у тебя челюсть не того размера? Не позволяет что-то хорошее про СССР сказать?
А может, у тебя челюсть не того размера? Не позволяет что-то хорошее про СССР сказать?
Я могу столько про СССР рассказать хорошего
Но зачем? Когда было и плохое и про него почему-то хотят молчать?))
Цитата:
serg kost:
Ты 95-го года рождения, наверное. Я ни одного человека старше тридцати не встречал, кому они интересны...
Ты 95-го года рождения, наверное. Я ни одного человека старше тридцати не встречал, кому они интересны...
Нет я чуууучуть постарше
95 это не год рождения
Я ровесник независимости
Цитата:
Маркс:
«богатый — значит, хороший». Рэнд доводит идею протестантской этики Вебера до предела и практически религиозной дихотомии. Богатый — значит, практически святой. Бедный — значит, плохой, ленивый, порочный грешник."
«богатый — значит, хороший». Рэнд доводит идею протестантской этики Вебера до предела и практически религиозной дихотомии. Богатый — значит, практически святой. Бедный — значит, плохой, ленивый, порочный грешник."
Хорошо скопировали
Но давайте объективно
Возьмём идеи социализма,обьективизма,христианства,философии Гегеля,Ницше и Шопенгауэра
В итоге что? Если взрослый,здоровый человек не работает то он кто? Он бедный а если он бедный то что? Значит он неудачник либо ленивый
А если человек богатый? Либо вор (всегда может быть) либо человек который пахал целыми днями
Цитата:
Маркс:
"В 1927 году Хикман, совершив ряд преступлений, похитил, изнасиловал, убил и расчленил 12-летнюю девочку. Рэнд называла его «блестящим, необычным, исключительным мальчиком» и восхваляла его «огромный явный эгоизм»"
"В 1927 году Хикман, совершив ряд преступлений, похитил, изнасиловал, убил и расчленил 12-летнюю девочку. Рэнд называла его «блестящим, необычным, исключительным мальчиком» и восхваляла его «огромный явный эгоизм»"
Ленин сколько там приказал людей расстрелять?
Цитата:
Маркс:
Теперь понятно, что историю вы тоже учили по сборникам анекдотов.
Теперь понятно, что историю вы тоже учили по сборникам анекдотов.
А что повешанного брата небыло?
Цитата:
Маркс:
У меня стаж работы в СССР больше 10 лет. Вот и считай. Лучшие годы прошли там
У меня стаж работы в СССР больше 10 лет. Вот и считай. Лучшие годы прошли там
Стаж работы можно было и с 16 заработать
В 75 если был тебе 16 то к 91 было 32
И что ты видел Там работая с 16ти?)))
Цитата:
Маркс:
Как она это доказала? Ее идея противоречит элементарным факторам развития человечества и неминуемо ведёт общество к регрессу и загниванию.
Как она это доказала? Ее идея противоречит элементарным факторам развития человечества и неминуемо ведёт общество к регрессу и загниванию.
Конкуренция и видовая борьба вывела тебя из обьезяны до человека)
Цитата:
Маркс:
"Кори Робин указывал на сходство этики объективизма с нацистской. Для нацистов центром мировоззрения была нация, и её польза (с их точки зрения) оправдывали что угодно. Рэнд провозглашает то же самое, только вместо нации у неё стоит индивид."
"Кори Робин указывал на сходство этики объективизма с нацистской. Для нацистов центром мировоззрения была нация, и её польза (с их точки зрения) оправдывали что угодно. Рэнд провозглашает то же самое, только вместо нации у неё стоит индивид."
Я очень рад что ты натаскал из сети кучу критики идей Айн Рэнд ))
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