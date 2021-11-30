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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
628
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 19:34
#3286
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Цитата:
abaika95:
как фото настоящие посмотришь аж жуть берет Все хмурые)

Цитата:
abaika95: Всё очень серьезно


И где ты хмурых тут видишь? Или очень серьезных?
У тебя много семейных фотографий 40-х или 50-х годов, снятых в студии, со смеющимися детьми? Хотя бы из США?
Нормальные, спокойные лица у меня на фото. Дети-сироты, пережившие оккупацию и сожжение родной деревни.
А может, у тебя челюсть не того размера? Не позволяет что-то хорошее про СССР сказать?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14285
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 19:50
#3287
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Цитата:
abaika95:
Макс слышал ньюс? Морген из России сбежал А ещё блогер Ларин в след за ним Хованского из СИЗО так и не выпустили Эдак скоро на Ютюбе смотреть нечего будет))

Свято место пусто не бывает ;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
628
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 20:14
#3288
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Цитата:
abaika95:
Морген... ещё блогер Ларин в след за ним Хованского из СИЗО так и не выпустили Эдак скоро на Ютюбе смотреть нечего будет))

Это которые рэперы?
Да кому они интересны, кроме малолеток?
Ты 95-го года рождения, наверное. Я ни одного человека старше тридцати не встречал, кому они интересны...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14285
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 20:24
#3289
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Цитата:
111:
Я с х..., с украинцем, но он всегда для нас был х.. И ведь были товарищами..

Так и пиши: МсХ
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1699
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 20:28
#3290
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Цитата:
abaika95:
Как-то вы однобоко восприняли идею Ренд))

Как же ее воспринимать?

"Проще говоря, главная и единственная идея философии объективизма заключается в сентенции «богатый — значит, хороший». Рэнд доводит идею протестантской этики Вебера до предела и практически религиозной дихотомии. Богатый — значит, практически святой. Бедный — значит, плохой, ленивый, порочный грешник."

"В 1927 году Хикман, совершив ряд преступлений, похитил, изнасиловал, убил и расчленил 12-летнюю девочку. Рэнд называла его «блестящим, необычным, исключительным мальчиком» и восхваляла его «огромный явный эгоизм»"
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1699
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 20:31
#3291
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Цитата:
abaika95:
Вова мстящий режиму за повешанного брата это про другое?

Теперь понятно, что историю вы тоже учили по сборникам анекдотов.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1699
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 20:43
#3292
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Цитата:
abaika95:
Ну вот вы в школу пошли думаю в году так может 69-70ом,

У меня стаж работы в СССР больше 10 лет. Вот и считай. Лучшие годы прошли там.Цитата:
abaika95:
А Айн Рэнд вполне своей теорией доказала что ее идея более живуча чем утопия коммунизма

Как она это доказала? Ее идея противоречит элементарным факторам развития человечества и неминуемо ведёт общество к регрессу и загниванию.
"Кори Робин указывал на сходство этики объективизма с нацистской. Для нацистов центром мировоззрения была нация, и её польза (с их точки зрения) оправдывали что угодно. Рэнд провозглашает то же самое, только вместо нации у неё стоит индивид."
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
345
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:23
#3293
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Цитата:
111:
на словах пытаешься играть, соврать что то, по гнидовать, то бишь посплетничать..

Экий ты нудно-душный. На тебя не угодишь, в каждом своем мне ответе пищищь -врешь врун! Ты уже штепсель себе сделай и мне его в ответе пищи!
Чтоб не тужится и напрасно напрягать моск.)
Цитата:
abaika95:
Да все библиотеки забиты этими разработками)

Мудрую мысль же токмо уразуметь, но и вовремя применить нужно. А это подстать не всем удаецца.
Барашка упавшего в колодец, вытаскуют привязав к конечностям веревку и дружно тягнут. А барана залезшего на дерево, снимают привязав веревку к дереву и он сам спускаецца. Но, заметь, не наоборот!)
Также, как и правильно поступить в противоречии, либо не пей Маврик, козленочком-станешь, либо, наоборот, пей пиво пенное, и будет пузо окрененное.
Цитата:
abaika95:
Ну вот и в моем архиве примерно такие же семейные фото

Выложил бы, или есть чего бояцца?
Цитата:
abaika95:
Не,Ленин то был дворянин тоже не бедный и семья не бедная Просто власти не доставало им Вот с жиру и бесились

Да, психолог, из Облайки-никудышный.
Коновал деревенский тут бы быстрей сообразил. Или табунщик аульный.
:lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1699
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:23
#3294
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Цитата:
abaika95: Пишут в интернетах вот что в школах день рождение Ленина активно отмечался Концертами и постановками

А про коммунистические субботники ко дню рождения Ленина вы, наверное, не слышали?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6077
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:31
#3295
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И опять затариваемся на день президента..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6077
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:32
#3296
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На постельное хорошие скидки, то что было 13 тысяч, продают по 8..
Взяли за 12000 один комплект, стоил 16.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
848
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:44
#3297
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11253
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 21:45
#3298
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Цитата:
serg kost:
И где ты хмурых тут видишь? Или очень серьезных? У тебя много семейных фотографий 40-х или 50-х годов, снятых в студии, со смеющимися детьми? Хотя бы из США? Нормальные, спокойные лица у меня на фото. Дети-сироты, пережившие оккупацию и сожжение родной деревни.

А ты видишь на фото улыбку в 32 зуба?
Цитата:
serg kost:
А может, у тебя челюсть не того размера? Не позволяет что-то хорошее про СССР сказать?

Я могу столько про СССР рассказать хорошего
Но зачем? Когда было и плохое и про него почему-то хотят молчать?))
Цитата:
serg kost:
Ты 95-го года рождения, наверное. Я ни одного человека старше тридцати не встречал, кому они интересны...

Нет я чуууучуть постарше
95 это не год рождения
Я ровесник независимости
Цитата:
Маркс:
«богатый — значит, хороший». Рэнд доводит идею протестантской этики Вебера до предела и практически религиозной дихотомии. Богатый — значит, практически святой. Бедный — значит, плохой, ленивый, порочный грешник."

Хорошо скопировали
Но давайте объективно
Возьмём идеи социализма,обьективизма,христианства,философии Гегеля,Ницше и Шопенгауэра
В итоге что? Если взрослый,здоровый человек не работает то он кто? Он бедный а если он бедный то что? Значит он неудачник либо ленивый
А если человек богатый? Либо вор (всегда может быть) либо человек который пахал целыми днями

Цитата:
Маркс:
"В 1927 году Хикман, совершив ряд преступлений, похитил, изнасиловал, убил и расчленил 12-летнюю девочку. Рэнд называла его «блестящим, необычным, исключительным мальчиком» и восхваляла его «огромный явный эгоизм»"

Ленин сколько там приказал людей расстрелять?
Цитата:
Маркс:
Теперь понятно, что историю вы тоже учили по сборникам анекдотов.

А что повешанного брата небыло?
Цитата:
Маркс:
У меня стаж работы в СССР больше 10 лет. Вот и считай. Лучшие годы прошли там

Стаж работы можно было и с 16 заработать
В 75 если был тебе 16 то к 91 было 32
И что ты видел Там работая с 16ти?)))
Цитата:
Маркс:
Как она это доказала? Ее идея противоречит элементарным факторам развития человечества и неминуемо ведёт общество к регрессу и загниванию.

Конкуренция и видовая борьба вывела тебя из обьезяны до человека)
Цитата:
Маркс:
"Кори Робин указывал на сходство этики объективизма с нацистской. Для нацистов центром мировоззрения была нация, и её польза (с их точки зрения) оправдывали что угодно. Рэнд провозглашает то же самое, только вместо нации у неё стоит индивид."

Я очень рад что ты натаскал из сети кучу критики идей Айн Рэнд ))
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