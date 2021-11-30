Re: Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные

Отправлено: - 20:25

Что тут не понятного, эти игры в богатеньких олигархов ни как не играют в пользу идеологии, хотя с последним вообще не пойми что. Если ради построения светлого будущего можно и отдать жизнь , то теперь ради чего и кого?