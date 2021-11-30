Отправлено: - 21:45

serg kost:

И где ты хмурых тут видишь? Или очень серьезных? У тебя много семейных фотографий 40-х или 50-х годов, снятых в студии, со смеющимися детьми? Хотя бы из США? Нормальные, спокойные лица у меня на фото. Дети-сироты, пережившие оккупацию и сожжение родной деревни.

serg kost:

А может, у тебя челюсть не того размера? Не позволяет что-то хорошее про СССР сказать?

serg kost:

Ты 95-го года рождения, наверное. Я ни одного человека старше тридцати не встречал, кому они интересны...

Маркс:

«богатый — значит, хороший». Рэнд доводит идею протестантской этики Вебера до предела и практически религиозной дихотомии. Богатый — значит, практически святой. Бедный — значит, плохой, ленивый, порочный грешник."

Маркс:

"В 1927 году Хикман, совершив ряд преступлений, похитил, изнасиловал, убил и расчленил 12-летнюю девочку. Рэнд называла его «блестящим, необычным, исключительным мальчиком» и восхваляла его «огромный явный эгоизм»"

Маркс:

Теперь понятно, что историю вы тоже учили по сборникам анекдотов.

Маркс:

У меня стаж работы в СССР больше 10 лет. Вот и считай. Лучшие годы прошли там

Маркс:

Как она это доказала? Ее идея противоречит элементарным факторам развития человечества и неминуемо ведёт общество к регрессу и загниванию.

Маркс:

"Кори Робин указывал на сходство этики объективизма с нацистской. Для нацистов центром мировоззрения была нация, и её польза (с их точки зрения) оправдывали что угодно. Рэнд провозглашает то же самое, только вместо нации у неё стоит индивид."

Цитата:А ты видишь на фото улыбку в 32 зуба?Цитата:Я могу столько про СССР рассказать хорошегоНо зачем? Когда было и плохое и про него почему-то хотят молчать?))Цитата:Нет я чуууучуть постарше95 это не год рожденияЯ ровесник независимостиЦитата:Хорошо скопировалиНо давайте объективноВозьмём идеи социализма,обьективизма,христианства,философии Гегеля,Ницше и ШопенгауэраВ итоге что? Если взрослый,здоровый человек не работает то он кто? Он бедный а если он бедный то что? Значит он неудачник либо ленивыйА если человек богатый? Либо вор (всегда может быть) либо человек который пахал целыми днямиЦитата:Ленин сколько там приказал людей расстрелять?Цитата:А что повешанного брата небыло?Цитата:Стаж работы можно было и с 16 заработатьВ 75 если был тебе 16 то к 91 было 32И что ты видел Там работая с 16ти?)))Цитата:Конкуренция и видовая борьба вывела тебя из обьезяны до человека)Цитата:Я очень рад что ты натаскал из сети кучу критики идей Айн Рэнд ))