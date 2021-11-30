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≡ "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42961
"У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о жестокой драке в Рудном начали рассматривать в суде
Отправлено: 30.11.21 - 19:36
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Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось пятерым парням, они сделали замечание, после чего завязалась драка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6077
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 30.11.21 - 19:36
#1
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Оралмане с Узбекистана, в принципе чего от них еще можно ожидать..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
540
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 30.11.21 - 20:10
#2
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Цитата:
Подробностей конфликта прокурор не сообщила, но в июле в СМИ проходила информация, что один из потерпевших зашел в магазин раздетым до пояса. Это не понравилось пятерым парням, они сделали замечание

Источник:


Новая форма движения скинхедов по казахстанский? Хотя это ответная, естественная реакция общества на разнузданность и вседозволенность не воспитанной молодёжи
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7924
Re: "У него во рту вообще зубов не было!" - Дело о...
Отправлено: 30.11.21 - 20:40
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
на разнузданность и вседозволенность не воспитанной молодёжи

правильно, вчкушка, ты о подсудимых... иногда и на тебя протрезвление находит.
Когда аульный менталитет едет в города, тем более из средней азии, то только такого и можно ждать.
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