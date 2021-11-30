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ПолиграфЪ Боярышников:

на разнузданность и вседозволенность не воспитанной молодёжи

Цитата:правильно, вчкушка, ты о подсудимых... иногда и на тебя протрезвление находит.Когда аульный менталитет едет в города, тем более из средней азии, то только такого и можно ждать.