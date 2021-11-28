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И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42960
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 28.11.21 - 13:31
Пьяный человек, замерзающий на улице, не вызывает столько теплых чувств, как замерзающая собачка или котик на остановке. О них бы написали в инстаграм. Организовали помощь или сбор на лечение и операцию в Челябинске. Но это всего лишь алкаш.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 922
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 29.11.21 - 11:15
по поводу через 9ку, не только в Рудном, в Костанае так же. Какие-то нюансы там , и надо добавлять 9 при вызове 101 и т.д. иначе переадресация на 112.
PS. Но я, честно, всегда думал ( пока не столкнулся) что 112 это единый номер как 911 , только с мобильного. А оказывается вон оно чо,
PS. Но я, честно, всегда думал ( пока не столкнулся) что 112 это единый номер как 911 , только с мобильного. А оказывается вон оно чо,
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 29.11.21 - 13:34
Цитата:
Сильно рисковал 111й. Бомж мог увидеть в твоих руках камеру, и побежать к тебе! Ты бежишь от него к спасительной лвери, но дверь закрыта на защелку. Драться ты не умеешь, бомж с размаху бьет тебя по голове бутылкой, и делает ноги. Форум получает серию твоих репортажей из больничной палаты. Как то так!
111:
Сильно рисковал 111й. Бомж мог увидеть в твоих руках камеру, и побежать к тебе! Ты бежишь от него к спасительной лвери, но дверь закрыта на защелку. Драться ты не умеешь, бомж с размаху бьет тебя по голове бутылкой, и делает ноги. Форум получает серию твоих репортажей из больничной палаты. Как то так!
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 29.11.21 - 15:32
Господин редактор!
С некоторых пор на главных улицах нашего города появилась масса нищих, пытающихся часто самым бесстыдным и назойливым образом обратить на себя внимание и возбудить сострадание прохожих то своими лохмотьями и болезненным видом, то отвратительными выставленными напоказ ранами а увечьями. Мне думается, что человек, уплативший не только налог в пользу бедных, но и вносящий немало в кассу благотворительных обществ, сделал, с своей стороны, достаточно для того, чтобы с полным правом оградить себя от такой неприятной и бесстыдной назойливости. Зачем же мы платим такой высокий налог на содержание городской полиции, если она не может даже обеспечить нам спокойное передвижение по городу? - Надеюсь, что опубликование этих строк в вашей широко распространённой газете побудит власти принять меры к устранению этого непорядка (nuisance).
Остаюсь преданная вам
Одна дама.
С некоторых пор на главных улицах нашего города появилась масса нищих, пытающихся часто самым бесстыдным и назойливым образом обратить на себя внимание и возбудить сострадание прохожих то своими лохмотьями и болезненным видом, то отвратительными выставленными напоказ ранами а увечьями. Мне думается, что человек, уплативший не только налог в пользу бедных, но и вносящий немало в кассу благотворительных обществ, сделал, с своей стороны, достаточно для того, чтобы с полным правом оградить себя от такой неприятной и бесстыдной назойливости. Зачем же мы платим такой высокий налог на содержание городской полиции, если она не может даже обеспечить нам спокойное передвижение по городу? - Надеюсь, что опубликование этих строк в вашей широко распространённой газете побудит власти принять меры к устранению этого непорядка (nuisance).
Остаюсь преданная вам
Одна дама.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 344
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 29.11.21 - 23:12
Цитата:
Не гневите удачу, ибо чем больше вы находите трупов, тем больше к вам в будущем может возникнуть вопросов.
Цитата:
А что, мне нравится этот молодецкий задор!
Снаряд для испытания обозначен. Срок-тоже.
Соревнования можно считать начатым!?
Alehander:
Не было никаких допросов. В машине посидел, рассказал при каких обстоятельствах. И всё, отпустили и больше не звонили
Не было никаких допросов. В машине посидел, рассказал при каких обстоятельствах. И всё, отпустили и больше не звонили
Не гневите удачу, ибо чем больше вы находите трупов, тем больше к вам в будущем может возникнуть вопросов.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Выпердим 30 лет! Интересно же!
Выпердим 30 лет! Интересно же!
А что, мне нравится этот молодецкий задор!
Снаряд для испытания обозначен. Срок-тоже.
Соревнования можно считать начатым!?
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 30.11.21 - 02:46
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 102
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 30.11.21 - 13:41
Цитата:
Новость вон была, девушка денег сделала на продаже продукции в виде газа производимого её кишечником
[Исправлено: Alehander, 30.11.2021 - 13:42]
Соревнования можно считать начатым!?
Новость вон была, девушка денег сделала на продаже продукции в виде газа производимого её кишечником
[Исправлено: Alehander, 30.11.2021 - 13:42]
Re: И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на...
Отправлено: 30.11.21 - 13:49
Новость в тему. Несколько лет назад студенты байтурсынчики прикалывались над прохожими. Они догоняли их по дорожке в парке, и издавали губами звук выходящего из кишечника смердящего газа. Прохожие отшатывались в сторону, все это снималось и выкладывалось на ютубе!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 344
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 30.11.21 - 15:43
Тема таки зашла внарод.
Дискуссия, фоторепортаж, с неясным хеппиэндом.
На закуску, история, с моей знакомой. Выйдя поутру идя на работу, обнаружила чейто лопатник, и будучи человеком ответственным и прааильным, решила быстренько, сей же секунд отдать находку в участок.
В участке ее долго гоняли по кабинетам, потом заставили писать обьяснение, сняли отпечатки пальцев (на всякий), и отпустили сбогом. Вобщем, на работу она попала уже опосля обеда, и она в сердцах сказала, что крен, она больше будет чтото подобное находить.
Вот такая душевная история...
Цитата:
Это я так понимаю еще одно условие соревнования?
Выбы весь список сразу бы огласили бы, чтоли!
А так, да, хорошее дополнение. Один из участников бегает среди прохожих пе...выполняя соревнование. А второй снимает и на ютуб выкладывает. Думаю, тут сотнями просмотров не отделаетесь, тут миллионами пахнет. И название канала ютуб на язык просится...
Только выдкржит это 30 лет сам ютуб, вот вопрос.
Дискуссия, фоторепортаж, с неясным хеппиэндом.
На закуску, история, с моей знакомой. Выйдя поутру идя на работу, обнаружила чейто лопатник, и будучи человеком ответственным и прааильным, решила быстренько, сей же секунд отдать находку в участок.
В участке ее долго гоняли по кабинетам, потом заставили писать обьяснение, сняли отпечатки пальцев (на всякий), и отпустили сбогом. Вобщем, на работу она попала уже опосля обеда, и она в сердцах сказала, что крен, она больше будет чтото подобное находить.
Вот такая душевная история...
Цитата:
Доктор СИЗШ:
все это снималось и выкладывалось на ютубе!
все это снималось и выкладывалось на ютубе!
Это я так понимаю еще одно условие соревнования?
Выбы весь список сразу бы огласили бы, чтоли!
А так, да, хорошее дополнение. Один из участников бегает среди прохожих пе...выполняя соревнование. А второй снимает и на ютуб выкладывает. Думаю, тут сотнями просмотров не отделаетесь, тут миллионами пахнет. И название канала ютуб на язык просится...
Только выдкржит это 30 лет сам ютуб, вот вопрос.
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 30.11.21 - 17:17
Цитата:
Никаких репортажей бы не было. Раз уж бомж погнался за камерой, то он бы ее забрал. Поэтому форум получил бы только звенящую тишину и отсутствие фоток еды на несколько дней.
Доктор СИЗШ:
Форум получает серию твоих репортажей из больничной палаты. Как то так!
Форум получает серию твоих репортажей из больничной палаты. Как то так!
Никаких репортажей бы не было. Раз уж бомж погнался за камерой, то он бы ее забрал. Поэтому форум получил бы только звенящую тишину и отсутствие фоток еды на несколько дней.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6072
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 30.11.21 - 19:18
Цитата:
А чем ей бомжи мешают ходить по городу и причем тут полиция?
Не она же им в глотки водку заливает, заливают жены, дети, чтоб быстрее получить наследство и выгоняют..
Маркс:
Зачем же мы платим такой высокий налог на содержание городской полиции, если она не может даже обеспечить нам спокойное передвижение по городу? -
Зачем же мы платим такой высокий налог на содержание городской полиции, если она не может даже обеспечить нам спокойное передвижение по городу? -
А чем ей бомжи мешают ходить по городу и причем тут полиция?
Не она же им в глотки водку заливает, заливают жены, дети, чтоб быстрее получить наследство и выгоняют..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6072
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 30.11.21 - 19:21
Цитата:
Никто никогда ни за кем не гонится..
Если ты насмотрелся Эффекта колибри со Стетхемом, то это либо фантастика, либо в Омериках такие бичи..
У нас этого нет..
Это самое дно, и там не цепляются так за жизнь, там просто молчат и просто умирают..
Маркс:
Раз уж бомж погнался
Раз уж бомж погнался
Никто никогда ни за кем не гонится..
Если ты насмотрелся Эффекта колибри со Стетхемом, то это либо фантастика, либо в Омериках такие бичи..
У нас этого нет..
Это самое дно, и там не цепляются так за жизнь, там просто молчат и просто умирают..
И никто не посмел заступиться… - Как спасали замерзающего на улице человека в Рудном
Отправлено: 30.11.21 - 19:53
Цитата:
То есть ты хочешь оспорить жизненный опыт доктора СИЗШ? Раз уж он сказал, что кто-то побежит, значит так и будет. Тем более, если ты на весь подъезд размахиваешь смартфоном последней модели.
111:
Если ты насмотрелся Эффекта колибри со Стетхемом, то это либо фантастика, либо в Омериках такие бичи..
У нас этого нет..
Если ты насмотрелся Эффекта колибри со Стетхемом, то это либо фантастика, либо в Омериках такие бичи..
У нас этого нет..
То есть ты хочешь оспорить жизненный опыт доктора СИЗШ? Раз уж он сказал, что кто-то побежит, значит так и будет. Тем более, если ты на весь подъезд размахиваешь смартфоном последней модели.
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