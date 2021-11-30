Отправлено: - 17:36

111:

Зато все были счастливы, которые остались конечно

Маркс:

Ведь она призывала топтать слабых и лезть в гору по их телам не взирая ни на что.

Маркс:

Эта тетка, которая опубликовала фотки, пошла в школу в 1989 году. Что она могла знать про СССР?

Маркс:

Очень умный человек

Маркс:

Столько теоретических разработок

Маркс:

статей, показавших свою логичность и жизнеспособность

Маркс:

На таких людей нужно равняться

Маркс:

Это же не Айн Рэнд, первая в мире хайпожорка, певец эффективных манагеров, обиженная военным коммунизмом и всю жизнь мстящая СССР за национализированную аптеку

Маркс:

"Пока Россия производит новое оружие, нам нельзя отставать. Мы должны быть впереди, как и было сначала. Одно из исторических преступлений нашего правительства - оно упустило наше превосходство. Сейчас жалеть об этом нечего - нужно исправлять ошибку. Пока Россия представляет угрозу, мы должны довести свой перевес до двадцатикратного. Да мы лучше взорвем весь мир, чем уступим его России." Айн Рэнд. Лекция «Время посредственности» (Бостон, Форум Форд-холла, 1981)

Цитата:Родственники Ленина счастливы?))Цитата:Как-то вы однобоко восприняли идею Ренд))Идея о том что пассионарный человек должен стремится к успеху,бороться за успех и для того чтобы его успех дал уже работу остальным кто к успеху не стремился а был аморфным смотрящим, по вашему это топтать слабых? Так-то конкуренция и сделала Америку великой))Цитата:Ну вот вы в школу пошли думаю в году так может 69-70ом,ваша юность пришлась на застой а молодость на перестройку,взросление же пришло на 90ые и что вы можете там рассуждать об СССР кроме пломбира?)Цитата:Не спорюЦитата:Да все библиотеки забиты этими разработками)Цитата:Да в 1991 году они это и показалиЦитата:Нет я не хочу сидетьПотом бежать из ссылкиПить пиво в Швейцарии,постоянно ругаться по мелочи с партийцами))Цитата:Вова мстящий режиму за повешанного брата это про другое?А Айн Рэнд вполне своей теорией доказала что ее идея более живуча чем утопия коммунизмаЦитата:Отличная речьИ кто победил в итоге?))