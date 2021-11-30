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≡ Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42960
Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 30.11.21 - 19:03
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Разглядывал давеча карту дорог, точнее развязок Костаная, не мог понять, сделали объездную на Актобе через рудненскую трассу, а в астану (столицу) зачем-то через КЖБИинский мост, то есть весь транзитный транспорт въезжает назад в город.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11251
Re: Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 30.11.21 - 19:03
#1
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Ильяса в гражданские журналисты НГ!! Как раз уровень тот же!
Антиваксер, расследовать всяких расследований,графоман!))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6072
Re: Школа гольфа за бюджетные деньги - нет хлеба, ешьте пирожные
Отправлено: 30.11.21 - 19:05
#2
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Что то не понял, о чем речь..
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