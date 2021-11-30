Прогноз на 5 дней
ясно-6°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 68% влажность
  • Ю-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 219 из 219«1...217218219
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11249
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:15
#3271
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Тогда мы до сих пор в СССР живем, завтра день первого президента..

По всей культурной традиции да
А то наши вон возмущаются
Вон праздники все подстать советским)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6065
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:16
#3272
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
честь родственников Ильича кучу всего поставили

Зато все были счастливы, которые остались конечно..
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:17
#3273
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Американский стиль жизни озвученный Айн Рэнд всё-таки победил

Замечательно, Марфа Васильевна!
Ведь она призывала топтать слабых и лезть в гору по их телам не взирая ни на что.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:22
#3274
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вот и такие фото были без постановки

Эта тетка, которая опубликовала фотки, пошла в школу в 1989 году. Что она могла знать про СССР?
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
344
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:29
#3275
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ты тонко про Россию сейчас? Хотя там не скачут

Не! Про Омерику же.
Это ж там на деньгах пишут
Цитата:
abaika95:с нами Бог!!

Цитата:
abaika95:
ходят и кричат,мы русские с нами Бог!!

А чего, это нельзя чтоли!?
Ах тыж, досадно как получилось, так чо ж ты раньше молчал..
Цитата:
abaika95:
На первом фото он как раз не улыбается Видать Миронов на второе фото приходил

А может он сперва неумел улыбацца, а потом подсказали ему.
Цитата:
111:
Ты с этим, который по пятилетним мусоркам шастает, так и остались где то там , далеко позади, или сзади что ли.. Живете прошлым.. Вовремя не сели в поезд , вот и сидите допирайте что к чему..

Ой, свят-свят, да шош ты так ругаисси то так, милок!
Щас все поправим, взмодрючим тебе и сегодня тему. Ты лопатку, то взял-отгребать?
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
344
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:35
#3276
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
переименовывали как всегда все подряд Горы,улицы, площадя В честь столетия Ленина памятники возводили И даже больше

Таки думаешь, не стоит с этого пример брать?
:-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6065
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:36
#3277
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
взмодрючим тебе и сегодня тем

У тебя тем то своих нет, просто на словах пытаешься играть, соврать что то, по гнидовать, то бишь посплетничать..
Была бы хоть какая тема, а так можешь гутарить обо мне с сыночком мусорщиком форума..
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1693
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 17:00
#3278
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В честь столетия Ленина памятники возводили

Ну а почему бы и нет? Очень умный человек. Столько теоретических разработок, статей, показавших свою логичность и жизнеспособность. На таких людей нужно равняться. Это же не Айн Рэнд, первая в мире хайпожорка, певец эффективных манагеров, обиженная военным коммунизмом и всю жизнь мстящая СССР за национализированную аптеку.

"Пока Россия производит новое оружие, нам нельзя отставать. Мы должны быть впереди, как и было сначала. Одно из исторических преступлений нашего правительства - оно упустило наше превосходство. Сейчас жалеть об этом нечего - нужно исправлять ошибку. Пока Россия представляет угрозу, мы должны довести свой перевес до двадцатикратного. Да мы лучше взорвем весь мир, чем уступим его России."
Айн Рэнд. Лекция «Время посредственности» (Бостон, Форум Форд-холла, 1981)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11249
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 17:36
#3279
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Зато все были счастливы, которые остались конечно

Родственники Ленина счастливы?))
Цитата:
Маркс:
Ведь она призывала топтать слабых и лезть в гору по их телам не взирая ни на что.

Как-то вы однобоко восприняли идею Ренд))
Идея о том что пассионарный человек должен стремится к успеху,бороться за успех и для того чтобы его успех дал уже работу остальным кто к успеху не стремился а был аморфным смотрящим, по вашему это топтать слабых? Так-то конкуренция и сделала Америку великой))
Цитата:
Маркс:
Эта тетка, которая опубликовала фотки, пошла в школу в 1989 году. Что она могла знать про СССР?

Ну вот вы в школу пошли думаю в году так может 69-70ом,ваша юность пришлась на застой а молодость на перестройку,взросление же пришло на 90ые и что вы можете там рассуждать об СССР кроме пломбира?)
Цитата:
Маркс:
Очень умный человек

Не спорю
Цитата:
Маркс:
Столько теоретических разработок

Да все библиотеки забиты этими разработками)
Цитата:
Маркс:
статей, показавших свою логичность и жизнеспособность

Да в 1991 году они это и показали
Цитата:
Маркс:
На таких людей нужно равняться

Нет я не хочу сидеть
Потом бежать из ссылки
Пить пиво в Швейцарии,постоянно ругаться по мелочи с партийцами))
Цитата:
Маркс:
Это же не Айн Рэнд, первая в мире хайпожорка, певец эффективных манагеров, обиженная военным коммунизмом и всю жизнь мстящая СССР за национализированную аптеку

Вова мстящий режиму за повешанного брата это про другое?
А Айн Рэнд вполне своей теорией доказала что ее идея более живуча чем утопия коммунизма

Цитата:
Маркс:
"Пока Россия производит новое оружие, нам нельзя отставать. Мы должны быть впереди, как и было сначала. Одно из исторических преступлений нашего правительства - оно упустило наше превосходство. Сейчас жалеть об этом нечего - нужно исправлять ошибку. Пока Россия представляет угрозу, мы должны довести свой перевес до двадцатикратного. Да мы лучше взорвем весь мир, чем уступим его России." Айн Рэнд. Лекция «Время посредственности» (Бостон, Форум Форд-холла, 1981)

Отличная речь
И кто победил в итоге?))
Профайл
Страница 219 из 219«1...217218219
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: serg kost

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS