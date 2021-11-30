Отправлено: - 16:29

abaika95:

Ты тонко про Россию сейчас? Хотя там не скачут

abaika95:с нами Бог!!

abaika95:

ходят и кричат,мы русские с нами Бог!!

abaika95:

На первом фото он как раз не улыбается Видать Миронов на второе фото приходил

111:

Ты с этим, который по пятилетним мусоркам шастает, так и остались где то там , далеко позади, или сзади что ли.. Живете прошлым.. Вовремя не сели в поезд , вот и сидите допирайте что к чему..

Цитата:Не! Про Омерику же.Это ж там на деньгах пишутЦитата:Цитата:А чего, это нельзя чтоли!?Ах тыж, досадно как получилось, так чо ж ты раньше молчал..Цитата:А может он сперва неумел улыбацца, а потом подсказали ему.Цитата:Ой, свят-свят, да шош ты так ругаисси то так, милок!Щас все поправим, взмодрючим тебе и сегодня тему. Ты лопатку, то взял-отгребать?