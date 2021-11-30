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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11249
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:15
Цитата:
По всей культурной традиции да
А то наши вон возмущаются
Вон праздники все подстать советским)
111:
Тогда мы до сих пор в СССР живем, завтра день первого президента..
Тогда мы до сих пор в СССР живем, завтра день первого президента..
По всей культурной традиции да
А то наши вон возмущаются
Вон праздники все подстать советским)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6065
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:16
Цитата:
Зато все были счастливы, которые остались конечно..
abaika95:
честь родственников Ильича кучу всего поставили
честь родственников Ильича кучу всего поставили
Зато все были счастливы, которые остались конечно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:17
Цитата:
Замечательно, Марфа Васильевна!
Ведь она призывала топтать слабых и лезть в гору по их телам не взирая ни на что.
abaika95:
Американский стиль жизни озвученный Айн Рэнд всё-таки победил
Американский стиль жизни озвученный Айн Рэнд всё-таки победил
Замечательно, Марфа Васильевна!
Ведь она призывала топтать слабых и лезть в гору по их телам не взирая ни на что.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:22
Цитата:
Эта тетка, которая опубликовала фотки, пошла в школу в 1989 году. Что она могла знать про СССР?
abaika95:
вот и такие фото были без постановки
вот и такие фото были без постановки
Эта тетка, которая опубликовала фотки, пошла в школу в 1989 году. Что она могла знать про СССР?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 344
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:29
Цитата:
Не! Про Омерику же.
Это ж там на деньгах пишут
Цитата:
Цитата:
А чего, это нельзя чтоли!?
Ах тыж, досадно как получилось, так чо ж ты раньше молчал..
Цитата:
А может он сперва неумел улыбацца, а потом подсказали ему.
Цитата:
Ой, свят-свят, да шош ты так ругаисси то так, милок!
Щас все поправим, взмодрючим тебе и сегодня тему. Ты лопатку, то взял-отгребать?
abaika95:
Ты тонко про Россию сейчас? Хотя там не скачут
Ты тонко про Россию сейчас? Хотя там не скачут
Не! Про Омерику же.
Это ж там на деньгах пишут
Цитата:
abaika95:с нами Бог!!
Цитата:
abaika95:
ходят и кричат,мы русские с нами Бог!!
ходят и кричат,мы русские с нами Бог!!
А чего, это нельзя чтоли!?
Ах тыж, досадно как получилось, так чо ж ты раньше молчал..
Цитата:
abaika95:
На первом фото он как раз не улыбается Видать Миронов на второе фото приходил
На первом фото он как раз не улыбается Видать Миронов на второе фото приходил
А может он сперва неумел улыбацца, а потом подсказали ему.
Цитата:
111:
Ты с этим, который по пятилетним мусоркам шастает, так и остались где то там , далеко позади, или сзади что ли.. Живете прошлым.. Вовремя не сели в поезд , вот и сидите допирайте что к чему..
Ты с этим, который по пятилетним мусоркам шастает, так и остались где то там , далеко позади, или сзади что ли.. Живете прошлым.. Вовремя не сели в поезд , вот и сидите допирайте что к чему..
Ой, свят-свят, да шош ты так ругаисси то так, милок!
Щас все поправим, взмодрючим тебе и сегодня тему. Ты лопатку, то взял-отгребать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 344
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:35
Цитата:
Таки думаешь, не стоит с этого пример брать?
abaika95:
переименовывали как всегда все подряд Горы,улицы, площадя В честь столетия Ленина памятники возводили И даже больше
переименовывали как всегда все подряд Горы,улицы, площадя В честь столетия Ленина памятники возводили И даже больше
Таки думаешь, не стоит с этого пример брать?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6065
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 16:36
Цитата:
У тебя тем то своих нет, просто на словах пытаешься играть, соврать что то, по гнидовать, то бишь посплетничать..
Была бы хоть какая тема, а так можешь гутарить обо мне с сыночком мусорщиком форума..
Don Julio:
взмодрючим тебе и сегодня тем
взмодрючим тебе и сегодня тем
У тебя тем то своих нет, просто на словах пытаешься играть, соврать что то, по гнидовать, то бишь посплетничать..
Была бы хоть какая тема, а так можешь гутарить обо мне с сыночком мусорщиком форума..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 17:00
Цитата:
Ну а почему бы и нет? Очень умный человек. Столько теоретических разработок, статей, показавших свою логичность и жизнеспособность. На таких людей нужно равняться. Это же не Айн Рэнд, первая в мире хайпожорка, певец эффективных манагеров, обиженная военным коммунизмом и всю жизнь мстящая СССР за национализированную аптеку.
"Пока Россия производит новое оружие, нам нельзя отставать. Мы должны быть впереди, как и было сначала. Одно из исторических преступлений нашего правительства - оно упустило наше превосходство. Сейчас жалеть об этом нечего - нужно исправлять ошибку. Пока Россия представляет угрозу, мы должны довести свой перевес до двадцатикратного. Да мы лучше взорвем весь мир, чем уступим его России."
Айн Рэнд. Лекция «Время посредственности» (Бостон, Форум Форд-холла, 1981)
abaika95:
В честь столетия Ленина памятники возводили
В честь столетия Ленина памятники возводили
Ну а почему бы и нет? Очень умный человек. Столько теоретических разработок, статей, показавших свою логичность и жизнеспособность. На таких людей нужно равняться. Это же не Айн Рэнд, первая в мире хайпожорка, певец эффективных манагеров, обиженная военным коммунизмом и всю жизнь мстящая СССР за национализированную аптеку.
"Пока Россия производит новое оружие, нам нельзя отставать. Мы должны быть впереди, как и было сначала. Одно из исторических преступлений нашего правительства - оно упустило наше превосходство. Сейчас жалеть об этом нечего - нужно исправлять ошибку. Пока Россия представляет угрозу, мы должны довести свой перевес до двадцатикратного. Да мы лучше взорвем весь мир, чем уступим его России."
Айн Рэнд. Лекция «Время посредственности» (Бостон, Форум Форд-холла, 1981)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11249
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 17:36
Цитата:
Родственники Ленина счастливы?))
Цитата:
Как-то вы однобоко восприняли идею Ренд))
Идея о том что пассионарный человек должен стремится к успеху,бороться за успех и для того чтобы его успех дал уже работу остальным кто к успеху не стремился а был аморфным смотрящим, по вашему это топтать слабых? Так-то конкуренция и сделала Америку великой))
Цитата:
Ну вот вы в школу пошли думаю в году так может 69-70ом,ваша юность пришлась на застой а молодость на перестройку,взросление же пришло на 90ые и что вы можете там рассуждать об СССР кроме пломбира?)
Цитата:
Не спорю
Цитата:
Да все библиотеки забиты этими разработками)
Цитата:
Да в 1991 году они это и показали
Цитата:
Нет я не хочу сидеть
Потом бежать из ссылки
Пить пиво в Швейцарии,постоянно ругаться по мелочи с партийцами))
Цитата:
Вова мстящий режиму за повешанного брата это про другое?
А Айн Рэнд вполне своей теорией доказала что ее идея более живуча чем утопия коммунизма
Цитата:
Отличная речь
И кто победил в итоге?))
111:
Зато все были счастливы, которые остались конечно
Зато все были счастливы, которые остались конечно
Родственники Ленина счастливы?))
Цитата:
Маркс:
Ведь она призывала топтать слабых и лезть в гору по их телам не взирая ни на что.
Ведь она призывала топтать слабых и лезть в гору по их телам не взирая ни на что.
Как-то вы однобоко восприняли идею Ренд))
Идея о том что пассионарный человек должен стремится к успеху,бороться за успех и для того чтобы его успех дал уже работу остальным кто к успеху не стремился а был аморфным смотрящим, по вашему это топтать слабых? Так-то конкуренция и сделала Америку великой))
Цитата:
Маркс:
Эта тетка, которая опубликовала фотки, пошла в школу в 1989 году. Что она могла знать про СССР?
Эта тетка, которая опубликовала фотки, пошла в школу в 1989 году. Что она могла знать про СССР?
Ну вот вы в школу пошли думаю в году так может 69-70ом,ваша юность пришлась на застой а молодость на перестройку,взросление же пришло на 90ые и что вы можете там рассуждать об СССР кроме пломбира?)
Цитата:
Маркс:
Очень умный человек
Очень умный человек
Не спорю
Цитата:
Маркс:
Столько теоретических разработок
Столько теоретических разработок
Да все библиотеки забиты этими разработками)
Цитата:
Маркс:
статей, показавших свою логичность и жизнеспособность
статей, показавших свою логичность и жизнеспособность
Да в 1991 году они это и показали
Цитата:
Маркс:
На таких людей нужно равняться
На таких людей нужно равняться
Нет я не хочу сидеть
Потом бежать из ссылки
Пить пиво в Швейцарии,постоянно ругаться по мелочи с партийцами))
Цитата:
Маркс:
Это же не Айн Рэнд, первая в мире хайпожорка, певец эффективных манагеров, обиженная военным коммунизмом и всю жизнь мстящая СССР за национализированную аптеку
Это же не Айн Рэнд, первая в мире хайпожорка, певец эффективных манагеров, обиженная военным коммунизмом и всю жизнь мстящая СССР за национализированную аптеку
Вова мстящий режиму за повешанного брата это про другое?
А Айн Рэнд вполне своей теорией доказала что ее идея более живуча чем утопия коммунизма
Цитата:
Маркс:
"Пока Россия производит новое оружие, нам нельзя отставать. Мы должны быть впереди, как и было сначала. Одно из исторических преступлений нашего правительства - оно упустило наше превосходство. Сейчас жалеть об этом нечего - нужно исправлять ошибку. Пока Россия представляет угрозу, мы должны довести свой перевес до двадцатикратного. Да мы лучше взорвем весь мир, чем уступим его России." Айн Рэнд. Лекция «Время посредственности» (Бостон, Форум Форд-холла, 1981)
"Пока Россия производит новое оружие, нам нельзя отставать. Мы должны быть впереди, как и было сначала. Одно из исторических преступлений нашего правительства - оно упустило наше превосходство. Сейчас жалеть об этом нечего - нужно исправлять ошибку. Пока Россия представляет угрозу, мы должны довести свой перевес до двадцатикратного. Да мы лучше взорвем весь мир, чем уступим его России." Айн Рэнд. Лекция «Время посредственности» (Бостон, Форум Форд-холла, 1981)
Отличная речь
И кто победил в итоге?))
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