Re: Костанайские бегуны и поклонники здорового образа жизни...

Отправлено: - 16:29

Ну вот и Аркадий, хаял хаял там что то, но ко дню Независимости опять, как и на все праздники послужил красному дню Казахстана, чиновникам, доказал свою преданность нашей Независимости от всего..