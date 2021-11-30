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Костанайские бегуны и поклонники здорового образа жизни поддержали участников легкоатлетического сверхмарафона «Нур-Султан - Уральск»
Костанайские бегуны и поклонники здорового образа жизни поддержали участников легкоатлетического сверхмарафона «Нур-Султан - Уральск»
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