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≡ Костанайские бегуны и поклонники здорового образа жизни поддержали участников легкоатлетического сверхмарафона «Нур-Султан - Уральск»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42958
Костанайские бегуны и поклонники здорового образа жизни поддержали участников легкоатлетического сверхмарафона «Нур-Султан - Уральск»
Отправлено: 30.11.21 - 15:55
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Костанай оказался практически на середине маршрута, на протяжении которого ультрамарафрнцев сопровождает флаг Казахстана. Этот символ независимости республики уже побывал в Кокшетау и Петропавловске, а далее отправится в Актобе и Уральск.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11244
Re: Костанайские бегуны и поклонники здорового образа жизни...
Отправлено: 30.11.21 - 15:55
#1
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Цитата:
Аркадий ДЕНИСОВ, который отметил, что этот сверхмарафон - не только большое политическое дело, но и мероприятие большого морального плана,

Днём критикуем
Вечером хвалим
Удобно)
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