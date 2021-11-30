Re: Новые ограничения из-за омикрон-штамма введут в Казахстане

Отправлено: - 14:58

Так 2 года уже с этим вирусом живём

И видно конец ещё не скоро

Латинских букв там припасено ещё надолго

Только вот за всеми карантинами и вакцинацией почему-то весь мир молчит об одной маленькой проблемке

О источнике заразы

Об ответственности китайской республики за аварию в своей лаборатории в Ухане,после чего вирус разлетелся по всему миру

Что-то как в СССР Чернобыль бахнул так все ББС на одну субстанцию исходили требуя открытых данных о ходе работ на станции

А сейчас упорно молчат

Трамп в своей клоунской манере что-то пытался наезжать на Китай, но его уже никто не слушал более того задвинули в угол не давая и слова сказать

Почему спрашивается?