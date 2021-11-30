Прогноз на 5 дней
ясно-5°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 68% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новые ограничения из-за омикрон-штамма введут в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42958
Новые ограничения из-за омикрон-штамма введут в Казахстане
Отправлено: 30.11.21 - 14:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на заседании правительства сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов. По его словам, Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 приняла решение с 3 декабря ввести новые ограничительные меры.
Читать новость

abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11244
Re: Новые ограничения из-за омикрон-штамма введут в Казахстане
Отправлено: 30.11.21 - 14:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так 2 года уже с этим вирусом живём
И видно конец ещё не скоро
Латинских букв там припасено ещё надолго
Только вот за всеми карантинами и вакцинацией почему-то весь мир молчит об одной маленькой проблемке
О источнике заразы
Об ответственности китайской республики за аварию в своей лаборатории в Ухане,после чего вирус разлетелся по всему миру
Что-то как в СССР Чернобыль бахнул так все ББС на одну субстанцию исходили требуя открытых данных о ходе работ на станции
А сейчас упорно молчат
Трамп в своей клоунской манере что-то пытался наезжать на Китай, но его уже никто не слушал более того задвинули в угол не давая и слова сказать
Почему спрашивается?
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
188
Re: Новые ограничения из-за омикрон-штамма введут в Казахстане
Отправлено: 30.11.21 - 15:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как уже задолбала это котовасия со штаммами. Конца не видать
Профайл
nmv85
* nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
103
Re: Новые ограничения из-за омикрон-штамма введут в Казахстане
Отправлено: 30.11.21 - 15:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Палата №6 продолжение.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS