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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14398
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 14:46
В СССР люди были добрее и
вообще была уверенность в завтрашнем дне!
вообще была уверенность в завтрашнем дне!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 14:51
Цитата:
А потом эти добрые и уверенные люди и развалили СССР))
Или не так
Людей которых воспитали аморфно в доброте и уверенности что за них все решит государство,в итоге кинули люди которые прагматично смотрели на вещи и понимали что к чему))
В итоге прагматики сейчас в олигархате и во власти почти во всех республиках везде
А уверенные добряки в....
Американский стиль жизни озвученный Айн Рэнд всё-таки победил
alex_60:
В СССР люди были добрее и вообще была уверенность в завтрашнем дне!
В СССР люди были добрее и вообще была уверенность в завтрашнем дне!
А потом эти добрые и уверенные люди и развалили СССР))
Или не так
Людей которых воспитали аморфно в доброте и уверенности что за них все решит государство,в итоге кинули люди которые прагматично смотрели на вещи и понимали что к чему))
В итоге прагматики сейчас в олигархате и во власти почти во всех республиках везде
А уверенные добряки в....
Американский стиль жизни озвученный Айн Рэнд всё-таки победил
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 14:55
Цитата:
Вот же бряхло
Какие несчастные люди с большой силой воли... так улыбаться, когда всё плохо!
[Исправлено: yudjin, 30.11.2021 - 14:57]
abaika95:
Всё улыбались в кино Только вот как фото настоящие посмотришь аж жуть берет
Всё улыбались в кино Только вот как фото настоящие посмотришь аж жуть берет
Вот же бряхло
Какие несчастные люди с большой силой воли... так улыбаться, когда всё плохо!
[Исправлено: yudjin, 30.11.2021 - 14:57]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 14:58
Цитата:
Да, вот борщ, он такой и салат из дракона..
abaika95:
В споре чей борщ
В споре чей борщ
Да, вот борщ, он такой и салат из дракона..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:01
Цитата:
Вот жеж лицемер))
Когда надо он и постановочные фото из Ленинского пути достал))
А как что коснется современности так Ленский путь у него плохая провластная газетенка)) ты определись уже Мойша? Либо крестик сними либо трусики надень
Так пропаганда в ЛП хороша или плоха?))
yudjin:
Вот же бряхло Какие несчастные люди с большой силой воли... так улыбаться, когда всё плохо!
Вот же бряхло Какие несчастные люди с большой силой воли... так улыбаться, когда всё плохо!
Вот жеж лицемер))
Когда надо он и постановочные фото из Ленинского пути достал))
А как что коснется современности так Ленский путь у него плохая провластная газетенка)) ты определись уже Мойша? Либо крестик сними либо трусики надень
Так пропаганда в ЛП хороша или плоха?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:06
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:10
Цитата:
Мда
Че хотел спросить
Ты стену вроде в квартире ломал?
Куда обращался за разрешением?
111:
Да, вот борщ, он такой и салат из дракона.
Да, вот борщ, он такой и салат из дракона.
Мда
Че хотел спросить
Ты стену вроде в квартире ломал?
Куда обращался за разрешением?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14398
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:13
Цитата:
с сайта .ua .
они и чертей с рогами тебе вместо
советских людей нарисуют.
в настоящее время.
[Исправлено: alex_60, 30.11.2021 - 15:22]
abaika95:
с сайта .ua .
они и чертей с рогами тебе вместо
советских людей нарисуют.
в настоящее время.
[Исправлено: alex_60, 30.11.2021 - 15:22]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:18
Я с х..., с украинцем, но он всегда для нас был х..
И ведь были товарищами..
Где то шестой или седьмой класс..
Какие у нас суровые лица..
И ведь были товарищами..
Где то шестой или седьмой класс..
Какие у нас суровые лица..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:19
Цитата:
Это в Рудном, там фирма есть, бывшего акима сын, там разрешения на газ, архитектуру, все вместе все включено сами выдавали.
Тут не знаю.
abaika95:
Ты стену вроде в квартире ломал?
Ты стену вроде в квартире ломал?
Это в Рудном, там фирма есть, бывшего акима сын, там разрешения на газ, архитектуру, все вместе все включено сами выдавали.
Тут не знаю.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:22
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:28
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:29
Цитата:
тьфу на тебя... с чего это они от туда?...то, что у почтальонов в руках газета - еще ничего не значит.
А сейчас, да...у Миронова шо ни фото на обложке, то постановочная передовица... аж тошно на прилавок глянуть...ни то шо в руки брать)
Цитата:
Первое посмотрел... прям ужас ужасный
вспомнил костанайские жәрменке
[Исправлено: yudjin, 30.11.2021 - 15:31]
abaika95:
постановочные фото из Ленинского пути достал))
постановочные фото из Ленинского пути достал))
тьфу на тебя... с чего это они от туда?...то, что у почтальонов в руках газета - еще ничего не значит.
А сейчас, да...у Миронова шо ни фото на обложке, то постановочная передовица... аж тошно на прилавок глянуть...ни то шо в руки брать)
Цитата:
abaika95:
вот и такие фото были без постановки
вот и такие фото были без постановки
Первое посмотрел... прям ужас ужасный
вспомнил костанайские жәрменке
[Исправлено: yudjin, 30.11.2021 - 15:31]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:31
Да, фоток много...
Тогда на кирпичном в 1983-84на ФЭД-5 заработал, фотоувеличитель, бачок и прочее..
Сейчас так у 13ти летних детей не получится зарабатывать конечно..
Тогда на кирпичном в 1983-84на ФЭД-5 заработал, фотоувеличитель, бачок и прочее..
Сейчас так у 13ти летних детей не получится зарабатывать конечно..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:40
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