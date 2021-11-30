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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14398
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 14:46
#3241
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В СССР люди были добрее и
вообще была уверенность в завтрашнем дне!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 14:51
#3242
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Цитата:
alex_60:
В СССР люди были добрее и вообще была уверенность в завтрашнем дне!

А потом эти добрые и уверенные люди и развалили СССР))
Или не так
Людей которых воспитали аморфно в доброте и уверенности что за них все решит государство,в итоге кинули люди которые прагматично смотрели на вещи и понимали что к чему))
В итоге прагматики сейчас в олигархате и во власти почти во всех республиках везде
А уверенные добряки в....
Американский стиль жизни озвученный Айн Рэнд всё-таки победил
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7922
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 14:55
#3243
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Цитата:
abaika95:
Всё улыбались в кино Только вот как фото настоящие посмотришь аж жуть берет

Вот же бряхло
Какие несчастные люди с большой силой воли... так улыбаться, когда всё плохо!






[Исправлено: yudjin, 30.11.2021 - 14:57]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 14:58
#3244
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Цитата:
abaika95:
В споре чей борщ

Да, вот борщ, он такой и салат из дракона..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:01
#3245
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Цитата:
yudjin:
Вот же бряхло Какие несчастные люди с большой силой воли... так улыбаться, когда всё плохо!

Вот жеж лицемер))
Когда надо он и постановочные фото из Ленинского пути достал))
А как что коснется современности так Ленский путь у него плохая провластная газетенка)) ты определись уже Мойша? Либо крестик сними либо трусики надень
Так пропаганда в ЛП хороша или плоха?))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:06
#3246
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вот и такие фото были без постановки
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:10
#3247
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Цитата:
111:
Да, вот борщ, он такой и салат из дракона.

Мда
Че хотел спросить
Ты стену вроде в квартире ломал?
Куда обращался за разрешением?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14398
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:13
#3248
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Цитата:
abaika95:


с сайта .ua .
они и чертей с рогами тебе вместо
советских людей нарисуют.
в настоящее время.

[Исправлено: alex_60, 30.11.2021 - 15:22]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:18
#3249
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Я с х..., с украинцем, но он всегда для нас был х..
И ведь были товарищами..
Где то шестой или седьмой класс..
Какие у нас суровые лица..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:19
#3250
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Цитата:
abaika95:
Ты стену вроде в квартире ломал?

Это в Рудном, там фирма есть, бывшего акима сын, там разрешения на газ, архитектуру, все вместе все включено сами выдавали.
Тут не знаю.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:22
#3251
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А это я с однокашником, пионеры .

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:28
#3252
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Наш класс реальных пацанов с СССР, где то седьмой наверно..

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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7922
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:29
#3253
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Цитата:
abaika95:
постановочные фото из Ленинского пути достал))

тьфу на тебя... с чего это они от туда?...то, что у почтальонов в руках газета - еще ничего не значит.
А сейчас, да...у Миронова шо ни фото на обложке, то постановочная передовица... аж тошно на прилавок глянуть...ни то шо в руки брать)

Цитата:
abaika95:
вот и такие фото были без постановки

Первое посмотрел... прям ужас ужасный

вспомнил костанайские жәрменке


[Исправлено: yudjin, 30.11.2021 - 15:31]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:31
#3254
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Да, фоток много...
Тогда на кирпичном в 1983-84на ФЭД-5 заработал, фотоувеличитель, бачок и прочее..
Сейчас так у 13ти летних детей не получится зарабатывать конечно..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 15:40
#3255
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Цитата:
abaika95:
вот и такие фото были без постановки


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