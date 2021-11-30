Отправлено: - 14:51

alex_60:

В СССР люди были добрее и вообще была уверенность в завтрашнем дне!

Цитата:А потом эти добрые и уверенные люди и развалили СССР))Или не такЛюдей которых воспитали аморфно в доброте и уверенности что за них все решит государство,в итоге кинули люди которые прагматично смотрели на вещи и понимали что к чему))В итоге прагматики сейчас в олигархате и во власти почти во всех республиках вездеА уверенные добряки в....Американский стиль жизни озвученный Айн Рэнд всё-таки победил