Отправлено: - 23:12

Alehander:

Не было никаких допросов. В машине посидел, рассказал при каких обстоятельствах. И всё, отпустили и больше не звонили

Доктор СИЗШ:

Выпердим 30 лет! Интересно же!

Цитата:Не гневите удачу, ибо чем больше вы находите трупов, тем больше к вам в будущем может возникнуть вопросов.Цитата:А что, мне нравится этот молодецкий задор!Снаряд для испытания обозначен. Срок-тоже.Соревнования можно считать начатым!?