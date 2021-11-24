Отправлено: - 14:46

Victor Yang:

Я ещё раз повторю - критерием выигрыша тендера, наверняка, является количество подписок.

Victor Yang:

А таковой принудиловки у НГ нет - бюджетники и Иволга ей не подвластны.

Цитата:Зачем тогда идти на тендер если газету и так уже насильно заставляют выписывать? Может по логике дело наоборот обстоит? Те кто сначала выигрывает тендер на тех и подписывают потом бюджетников чтобы читали что в области происходит?Цитата:Ну дык пойдет на гос закупки там и принудят кого надо чтобы читали НГ)Темболее НГ уже столько пишет по социально значимым темам что давно бы уже могли покрыть нужные для себя лотыНовости по коронавирусу к примеру или пропаганда победы в ВОВПро историю области пишут и про исторические местаАкимату по любому нужны такие темы продвигать