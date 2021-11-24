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≡ Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42955
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 24.11.21 - 23:02
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В местной газете новость: в республике к 2026 году должно быть посажено 2 миллиарда деревьев. Такую задачу поставил Президент в своем послании народу Казахстана в сентябре 2020 года. В Костанайской области должно быть высажено свыше 160,6 миллиона деревьев на площади около 28,7 гектара.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14590
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 26.11.21 - 08:45
#30
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Цитата:
abaika95:
Никто не мешает и НГ выходить на этот тендер

Я ещё раз повторю - критерием выигрыша тендера, наверняка, является количество подписок. А таковой принудиловки у НГ нет - бюджетники и Иволга ей не подвластны.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11234
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 26.11.21 - 14:40
#31
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Цитата:
Don Julio:
Что посоветуете, мэтр, может стоит кое-где улучшить? Где-то пригладить, а где-то насупротив, взьерошить? А может...

В кн сходите или в нк там расскажут))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11234
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 26.11.21 - 14:46
#32
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Цитата:
Victor Yang:
Я ещё раз повторю - критерием выигрыша тендера, наверняка, является количество подписок.

Зачем тогда идти на тендер если газету и так уже насильно заставляют выписывать? Может по логике дело наоборот обстоит? Те кто сначала выигрывает тендер на тех и подписывают потом бюджетников чтобы читали что в области происходит?
Цитата:
Victor Yang:
А таковой принудиловки у НГ нет - бюджетники и Иволга ей не подвластны.

Ну дык пойдет на гос закупки там и принудят кого надо чтобы читали НГ)
Темболее НГ уже столько пишет по социально значимым темам что давно бы уже могли покрыть нужные для себя лоты
Новости по коронавирусу к примеру или пропаганда победы в ВОВ
Про историю области пишут и про исторические места
Акимату по любому нужны такие темы продвигать
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11745
Re: Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 30.11.21 - 13:08
#33
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Наткнулся в научном журнале на статью о изучении влияния вырубки лесов на смертность.
Оказалось влияние намного заметнее флуктуаций статистики.
Настолько, что в очередной раз вызвало вал обсуждений.
Сегодня с удивлением обнаружил перевод на русский, размещенный в разделе Новости популярного погодного ресурса.

В новой научной работе авторы провели анализ спутниковых снимков, чтобы выявить потерю леса в округе Берау в Индонезии с 2002 по 2018 год. Они проследили изменение среднесуточных значений температуры, выявив, что за этот срок в Берау температура поднялась почти на градус.
При этом в остальных регионах Индонезии она оставалась стабильной.
Показатель поднялся на 0,95 градуса, что было вызвано вырубкой 4375 квадратных км леса.
Это привело к тому, что безопасное трудовое время на улице сократилось на 20 минут.

Перевод на русский здесь:


статья на английском в /phys.org находится тут:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11745
Re: Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 30.11.21 - 13:23
#34
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Научная работа доказала прямую связь смертности с локальным подъемом опасной температуры, вызванной уничтожением деревьев в данной местности.

Таким образом появился наконец прямой повод потребовать от законодателей переписать более конкретно статьи Уголовного кодекса для точной классификации преступных элементов виновных в значительном ухудшении условий жизни десятков и сотен тысяч жителей Казахстана. Защиты зелёных насаждений не только лесов, но и сильно пострадавших городов Казахстана, от коррумпированных чиновников. (и конкретно на примере Костаная)

Если конечно эти законодатели не днища бесполезные!
:-)

Обилие в этой ветке тролля-отмазывателя преступных элементов, выворачивающегося на изнанку с целью увести тему к обсуждению газет - хорошо показывает, что коррупционные преступники озабочены попытками обнародовать их деятельность.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11745
Ёлки-палки, посадим укроп, напишем сосны
Отправлено: 30.11.21 - 13:33
#35
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Вот именно такой чиновный вандализм на улицах города заначительно ухудшил условия жизни горожан и способствовал увеличению смертности в жаркое лето 2020 года.

https://preview.ibb.co/e0tdrU/DSC00572.jpg

Подобное можно было наблюдать повсеместно в городе, что не раз публиковалось и журналистами и читателями!

Классифицировано это должно быть исключительно как уголовное преступление с вполне реальными сроками.

Если этого не сделать - преступные коррупционные элементы продолжат свою деятельность по нанесению вреда гражданам.

[Исправлено: Серый волк, 30.11.2021 - 10:37]
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