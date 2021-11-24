В местной газете новость: в республике к 2026 году должно быть посажено 2 миллиарда деревьев. Такую задачу поставил Президент в своем послании народу Казахстана в сентябре 2020 года. В Костанайской области должно быть высажено свыше 160,6 миллиона деревьев на площади около 28,7 гектара. Читать новость
Victor Yang: Я ещё раз повторю - критерием выигрыша тендера, наверняка, является количество подписок.
Зачем тогда идти на тендер если газету и так уже насильно заставляют выписывать? Может по логике дело наоборот обстоит? Те кто сначала выигрывает тендер на тех и подписывают потом бюджетников чтобы читали что в области происходит? Цитата:
Victor Yang: А таковой принудиловки у НГ нет - бюджетники и Иволга ей не подвластны.
Ну дык пойдет на гос закупки там и принудят кого надо чтобы читали НГ) Темболее НГ уже столько пишет по социально значимым темам что давно бы уже могли покрыть нужные для себя лоты Новости по коронавирусу к примеру или пропаганда победы в ВОВ Про историю области пишут и про исторические места Акимату по любому нужны такие темы продвигать
Наткнулся в научном журнале на статью о изучении влияния вырубки лесов на смертность. Оказалось влияние намного заметнее флуктуаций статистики. Настолько, что в очередной раз вызвало вал обсуждений. Сегодня с удивлением обнаружил перевод на русский, размещенный в разделе Новости популярного погодного ресурса.
В новой научной работе авторы провели анализ спутниковых снимков, чтобы выявить потерю леса в округе Берау в Индонезии с 2002 по 2018 год. Они проследили изменение среднесуточных значений температуры, выявив, что за этот срок в Берау температура поднялась почти на градус. При этом в остальных регионах Индонезии она оставалась стабильной. Показатель поднялся на 0,95 градуса, что было вызвано вырубкой 4375 квадратных км леса. Это привело к тому, что безопасное трудовое время на улице сократилось на 20 минут.
Научная работа доказала прямую связь смертности с локальным подъемом опасной температуры, вызванной уничтожением деревьев в данной местности.
Таким образом появился наконец прямой повод потребовать от законодателей переписать более конкретно статьи Уголовного кодекса для точной классификации преступных элементов виновных в значительном ухудшении условий жизни десятков и сотен тысяч жителей Казахстана. Защиты зелёных насаждений не только лесов, но и сильно пострадавших городов Казахстана, от коррумпированных чиновников. (и конкретно на примере Костаная)
Если конечно эти законодатели не днища бесполезные!
Обилие в этой ветке тролля-отмазывателя преступных элементов, выворачивающегося на изнанку с целью увести тему к обсуждению газет - хорошо показывает, что коррупционные преступники озабочены попытками обнародовать их деятельность.
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