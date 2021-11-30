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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14395
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 08:47
#3226
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едем сегодня утром на работу,
мне вопрос- а ты завтра работаешь?
-а что случилось то,зима начинается что ли?
-так праздник завтра
-какой?
- так День Первого Президента.
- а точно,совсем забыл,
не знаю еще,наверное ударным трудом отмечу.
а может и нет.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 10:56
#3227
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Сыкымы(Полноправные пользователи)Откуда:г. КостанайРегистрация:26.02.17Сообщений:1306 Антифлуд для адекватныхъ.Отправлено: 09.11.18 - 11:02#469maxsaf:Мне одному кажется идиотизмом, что за незначительную провинность можно бубуйни какой-нибудь накидать - и ты прощен?А для «Того-Кого-Нельзя-Называть» - стандартная и горячо им любимая процедура, причём даже будучи ПП.
---
Про Оцифрованного слова.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 11:00
#3228
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P pro100tak(Полноправные пользователи)Регистрация:31.07.14Сообщений:648 Антифлуд для адекватныхъ.Отправлено: 09.11.18 - 23:42#478М-да, кстати, открывал как-то здесь я ветку про "Мнение против, рыбий жир". Убил, похоронил ее этот кадр оцифрованный. Живет он в НГ что ли? Хоть чем-то занимается? Как хватает времени постить на любой ветке-теме?
---
Ну, тут даже добавить нечего...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 11:16
#3229
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Куратор темы: ВалентинГолосование: Меня задрал 112 ! Закончилось 10.09.2017 - 23:07:30» Меня всё устраивает, пусть живёт на форуме дальше!40.50 % (81)» Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу!55.50 % (111)» Я ещё не определился, пойду схожу за попкорном!4.00 % (8)Всего проголосовало: 200
---
И что самое интересное - почти всё краснО. Я же говорю,ЭТО находится под "крышей".
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 11:23
#3230
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maxsaf(Полноправные пользователи)Регистрация:27.05.18Сообщений:14281 Местное местечковое голосованиеОтправлено: 18.12.18 - 23:38#13 Родственники в Луганске, тоже переживаю.
---
Тут вон что всплывает.Это про "кастрюлеголовых"
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
579
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 11:40
#3231
Комментарий удален модератором.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2387
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 12:25
#3232
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Сегодня смотрел видео: Из Казахстана в Самару по программе переселения соотечественников, на канале - Города и переезды. Где жить лучше? Ссылка будет ниже, Виталий любит смотреть такие передачи, конечно получше чем ток-шоу круглосуточные смотреть.

Главный герой Андрей переехал в Самару из Тараза, судя по отснятому видеоматериалу очень доброжелательный и порядочный человек, про свою бывшую Родину ни одного плохого слова не сказал, в отличии от некоторых. Его рассказ довольно увлекательный, переезд, трудоустройство, адаптация, разочарования, трудности, ностальгия, оказанная помощь абсолютно малознакомых людей, сравнения и.т.д.

Из сравнении можно отметить разность менталитетов, в части касающейся мировосприятия, соблюдения общественных норм и ценностей, в целом поведения граждан, особенно молодежи в двух городах (Самары и Тараза).

В частности как отмечает Андрей подростки в Таразе в общественном транспорте уступают сидячие места пожилым людям, в Самаре редко. В Самаре на детских площадках распивают спиртные напитки, полиция особо не пресекает. В Таразе полиция принимает меры, штрафуют и.т.д. В Самаре подростки 14-15 лет ходят с татуировками, не все конечно, в Таразе не ходят. Также отмечает, что подростки в Самаре разгуливают с разукрашенными волосами, опять же не повсеместно, в Таразе это неприемлемо. Как Андрей отмечает - бытовая демократия. Кстати летом в Костанае видел отдельных подростков с разукрашенными в разные цвета волосами, но и в стране был случаи когда школьник пришел в школу в юбке.

Видео здесь:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
624
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 12:36
#3233
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Раньше и у нас пожилым уступали места в транспорте.
Сейчас как исключение.
Думаю, и в Таразе идут изменения не в лучшую сторону.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14590
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 12:49
#3234
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
что самое интересное - почти всё краснО. Я же говорю,ЭТО находится под "крышей".

Это ветка Валентина, а он модерирует довольно жёстко. И никакой "крыши".
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