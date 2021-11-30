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Сегодня смотрел видео: Из Казахстана в Самару по программе переселения соотечественников, на канале - Города и переезды. Где жить лучше? Ссылка будет ниже, Виталий любит смотреть такие передачи, конечно получше чем ток-шоу круглосуточные смотреть.Главный герой Андрей переехал в Самару из Тараза, судя по отснятому видеоматериалу очень доброжелательный и порядочный человек, про свою бывшую Родину ни одного плохого слова не сказал, в отличии от некоторых. Его рассказ довольно увлекательный, переезд, трудоустройство, адаптация, разочарования, трудности, ностальгия, оказанная помощь абсолютно малознакомых людей, сравнения и.т.д.Из сравнении можно отметить разность менталитетов, в части касающейся мировосприятия, соблюдения общественных норм и ценностей, в целом поведения граждан, особенно молодежи в двух городах (Самары и Тараза).В частности как отмечает Андрей подростки в Таразе в общественном транспорте уступают сидячие места пожилым людям, в Самаре редко. В Самаре на детских площадках распивают спиртные напитки, полиция особо не пресекает. В Таразе полиция принимает меры, штрафуют и.т.д. В Самаре подростки 14-15 лет ходят с татуировками, не все конечно, в Таразе не ходят. Также отмечает, что подростки в Самаре разгуливают с разукрашенными волосами, опять же не повсеместно, в Таразе это неприемлемо. Как Андрей отмечает - бытовая демократия. Кстати летом в Костанае видел отдельных подростков с разукрашенными в разные цвета волосами, но и в стране был случаи когда школьник пришел в школу в юбке.Видео здесь: