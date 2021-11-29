Отправлено: - 12:34

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А мы что там победили что у нас Сверхмарафон?

Цитата:Гегемонию СССР победили! По которому сейчас очень переживают в Роиссе. Правильно и делают что культивируют пропаганду независимости Казахстана! Понимаю что у старшего брата это как кость в горле, но увы возврата к коммунистическому маразму НЕТ!