Прогноз на 5 дней
ясно-7°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 68% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 431 из 431«1...429430431
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23447
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 00:01
#6451
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У вас там на похоронах собирают деньги на похороны покойника?

Так, чтобы ходили по домам и собирали, нет.
Скажу про себя. У меня, есть похоронная страховка.
Где то 10000. В течение 2-3 дней,моё доверенное
лицо, получит их на свой банковский счёт, и будет
оплачивать счета, которые на меня затратят.
На похоронах, уже на выходе,пришедшие выражают
соболезнования и дают конверты. Где то Евро 20.
Это скорей всего, символически, для ухаживание
впоследствии за могилой. Похороны обхолятся -
примерно от 5 до 10 000. Меня, будут - кремировать.
Дешевле - обойдётся... 8-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23447
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 00:26
#6452
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но я думаю, ещё лет 10 - прожить... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23447
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 12:15
#6453
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да жив, я. Ещё - жив... :lol: ;-)
Профайл
Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
579
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 12:25
#6454
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А прах развеют по ветру? Напиши завещание, что бы отвезли на родину в Казахию и похоронили урну с прахом на кладбище.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6048
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 12:28
#6455
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
меня, есть похоронная страховка. Где то 10000. В течение 2-3 дней,моё доверенное лицо, получит их на свой банковский счёт, и будет оплачивать счета, которые на меня затратят.

Ни фига себе..
Во вам везет же..
А если останется что, допустим 5000, то их родственники забирают?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23447
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.11.21 - 12:43
#6456
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
то их родственники забирают?

В принципе - да. Моё доверенное лицо,
это моя любимая внучка. Ей останется.
Это моё - желание... :lol:

[Исправлено: drakon, 30.11.2021 - 12:43]
Профайл
Страница 431 из 431«1...429430431
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS