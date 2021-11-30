едем сегодня утром на работу, мне вопрос- а ты завтра работаешь? -а что случилось то,зима начинается что ли? -так праздник завтра -какой? - так День Первого Президента. - а точно,совсем забыл, не знаю еще,наверное ударным трудом отмечу. а может и нет.
Сыкымы(Полноправные пользователи)Откуда:г. КостанайРегистрация:26.02.17Сообщений:1306 Антифлуд для адекватныхъ.Отправлено: 09.11.18 - 11:02#469maxsaf:Мне одному кажется идиотизмом, что за незначительную провинность можно бубуйни какой-нибудь накидать - и ты прощен?А для «Того-Кого-Нельзя-Называть» - стандартная и горячо им любимая процедура, причём даже будучи ПП. --- Про Оцифрованного слова.
P pro100tak(Полноправные пользователи)Регистрация:31.07.14Сообщений:648 Антифлуд для адекватныхъ.Отправлено: 09.11.18 - 23:42#478М-да, кстати, открывал как-то здесь я ветку про "Мнение против, рыбий жир". Убил, похоронил ее этот кадр оцифрованный. Живет он в НГ что ли? Хоть чем-то занимается? Как хватает времени постить на любой ветке-теме? --- Ну, тут даже добавить нечего...
Куратор темы: ВалентинГолосование: Меня задрал 112 ! Закончилось 10.09.2017 - 23:07:30» Меня всё устраивает, пусть живёт на форуме дальше!40.50 % (81)» Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу!55.50 % (111)» Я ещё не определился, пойду схожу за попкорном!4.00 % (8)Всего проголосовало: 200 --- И что самое интересное - почти всё краснО. Я же говорю,ЭТО находится под "крышей".
maxsaf(Полноправные пользователи)Регистрация:27.05.18Сообщений:14281 Местное местечковое голосованиеОтправлено: 18.12.18 - 23:38#13 Родственники в Луганске, тоже переживаю. --- Тут вон что всплывает.Это про "кастрюлеголовых"
Сегодня смотрел видео: Из Казахстана в Самару по программе переселения соотечественников, на канале - Города и переезды. Где жить лучше? Ссылка будет ниже, Виталий любит смотреть такие передачи, конечно получше чем ток-шоу круглосуточные смотреть.
Главный герой Андрей переехал в Самару из Тараза, судя по отснятому видеоматериалу очень доброжелательный и порядочный человек, про свою бывшую Родину ни одного плохого слова не сказал, в отличии от некоторых. Его рассказ довольно увлекательный, переезд, трудоустройство, адаптация, разочарования, трудности, ностальгия, оказанная помощь абсолютно малознакомых людей, сравнения и.т.д.
Из сравнении можно отметить разность менталитетов, в части касающейся мировосприятия, соблюдения общественных норм и ценностей, в целом поведения граждан, особенно молодежи в двух городах (Самары и Тараза).
В частности как отмечает Андрей подростки в Таразе в общественном транспорте уступают сидячие места пожилым людям, в Самаре редко. В Самаре на детских площадках распивают спиртные напитки, полиция особо не пресекает. В Таразе полиция принимает меры, штрафуют и.т.д. В Самаре подростки 14-15 лет ходят с татуировками, не все конечно, в Таразе не ходят. Также отмечает, что подростки в Самаре разгуливают с разукрашенными волосами, опять же не повсеместно, в Таразе это неприемлемо. Как Андрей отмечает - бытовая демократия. Кстати летом в Костанае видел отдельных подростков с разукрашенными в разные цвета волосами, но и в стране был случаи когда школьник пришел в школу в юбке.
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