Re: На призывы отказываться от мобильных переводов ответили в...

Отправлено: - 11:17

Ну правильно,вы же начнёте облагать налогом переводы таксистам,парикмахерам и всем остальным,и поэтому,все опять перейдут на наличку. По вашему же,самые богачи получают супер прибыль по переводам. Да и Каспи вам покоя не даёт. Поэтому назад в каменный век.