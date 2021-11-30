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≡ На призывы отказываться от мобильных переводов ответили в Минфине
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42955
На призывы отказываться от мобильных переводов ответили в Минфине
Отправлено: 30.11.21 - 11:17
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Пресс-секретарь Министерства финансов Алибек Абдилов прокомментировал распространенные в сети призывы к казахстанцам отказаться от мобильных переводов в пользу использования наличных денег.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
763
Re: На призывы отказываться от мобильных переводов ответили в...
Отправлено: 30.11.21 - 11:17
#1
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Ну правильно,вы же начнёте облагать налогом переводы таксистам,парикмахерам и всем остальным,и поэтому,все опять перейдут на наличку. По вашему же,самые богачи получают супер прибыль по переводам. Да и Каспи вам покоя не даёт. Поэтому назад в каменный век.
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