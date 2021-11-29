Отправлено: - 22:43

— Этот… потерпевший… открыл дверь, а Валико джан… подсудимый… сказал: «Здравствуй, дорогой». А потерпевший сказал: «Извините, я туалет хочу…» А она… выскочился на улицу и кричала «милиция, милиция…». А я сказал: «Валик-джан, пошли домой»… и пошли…



— Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?



— Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…



— Значит, дверь он ломал?



— Зачем ломал?



— Ну Вы же сами сказали.



— Слушай, я русский язык не хорошо знаю… Он пошёл туалет, а Валико постучил дверь и сказал — что тоже… хочет… Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…





Чем то навеяло:Цитата: