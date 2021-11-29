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≡ Осужденный за попытку изнасилования ударил молотком майора полиции в колонии строгого режима Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42971
Осужденный за попытку изнасилования ударил молотком майора полиции в колонии строгого режима Костаная
Отправлено: 29.11.21 - 22:43
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Уголовное дело в отношении осужденного костанайской «четверки» (УК 161/2) Александра РУБЧИКОВА продолжили рассматривать в суде 26 ноября. Он обвиняется в нападении на начальника отдела трудоустройства, майора полиции Берика ДОЩАНОВА.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
368
Re: Осужденный за попытку изнасилования ударил молотком майора...
Отправлено: 29.11.21 - 22:43
#1
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Чем то навеяло:
Цитата:
— Этот… потерпевший… открыл дверь, а Валико джан… подсудимый… сказал: «Здравствуй, дорогой». А потерпевший сказал: «Извините, я туалет хочу…» А она… выскочился на улицу и кричала «милиция, милиция…». А я сказал: «Валик-джан, пошли домой»… и пошли…

— Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?

— Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…

— Значит, дверь он ломал?

— Зачем ломал?

— Ну Вы же сами сказали.

— Слушай, я русский язык не хорошо знаю… Он пошёл туалет, а Валико постучил дверь и сказал — что тоже… хочет… Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…

Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4946
Re: Осужденный за попытку изнасилования ударил молотком майора...
Отправлено: 30.11.21 - 06:01
#2
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Любопытно, чем закончится эта история. Майор видимо получил по заслугам, не может же заключённый наброситься с молотком, чтоб заработать новый срок? Нелогично как-то...
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