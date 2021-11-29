Отправлено: - 22:27

Теперь для водителей доступны по две полосы как по направлению в Рудный, так и из него.



Сейчас надпись и макет молекулы железа лежат на земле.

[Исправлено: Don Julio, 29.11.2021 - 22:30]

Цитата:Тут меня кто-то упрекал, что не вкурсах чего теперь-как на рудненской трассе. И это так, давно там не ездил. Но последний раз когда ездил, там именно что было по две полосы в одну, и две -в обратную сторону.Ведь помню же!Цитата:Коварные происки ономастов, готовящихся к переменам, ибо такое чуждое явление, как молекула железа, не имеет никакого отношения к Казахстану.Рс кстати на первом фото на вывеске на латинице прочитал "Рыдныи" но я немецкий учил. Еще финский немного.