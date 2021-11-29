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Остались детали - Расширенный участок дороги Рудный-Костанай открыли для движения транспорта
Остались детали - Расширенный участок дороги Рудный-Костанай открыли для движения транспорта
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