Re: Из столицы в Уральск через Костанай - Как принять участие в...

Отправлено: - 20:03

У нас что нибудь делается просто так, или везде это так, что спорт обязан быть приурочен к дням Независимости, Дню Президента, Дню рождения Ацтаны, к дню рождения первого или последнего акима...

Марафон это как вроде победа у греков в войне против кого то..

А мы что там победили что у нас Сверхмарафон?

Одели китайские и российские формы, спортинвентарь не казахстанских марок и ликуем о независимости....

Это какая там дистанция и все ли пробегут за один раз по морозу такую дистанцию?