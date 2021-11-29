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≡ Из столицы в Уральск через Костанай - Как принять участие в сверхмарафоне длиной 2021 км?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42954
Из столицы в Уральск через Костанай - Как принять участие в сверхмарафоне длиной 2021 км?
Отправлено: 29.11.21 - 20:03
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Маршрут легкоатлетического сверхмарафона «Нур-Султан - Уральск», посвященного 30-летию независимости Республики Казахстан, пройдет через Костанай. Пробег стартовал 26 ноября в Нур-Султане, финиш состоится 3 декабря в Уральске.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Re: Из столицы в Уральск через Костанай - Как принять участие в...
Отправлено: 29.11.21 - 20:03
#1
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У нас что нибудь делается просто так, или везде это так, что спорт обязан быть приурочен к дням Независимости, Дню Президента, Дню рождения Ацтаны, к дню рождения первого или последнего акима...
Марафон это как вроде победа у греков в войне против кого то..
А мы что там победили что у нас Сверхмарафон?
Одели китайские и российские формы, спортинвентарь не казахстанских марок и ликуем о независимости....
Это какая там дистанция и все ли пробегут за один раз по морозу такую дистанцию?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4943
Re: Из столицы в Уральск через Костанай - Как принять участие в...
Отправлено: 30.11.21 - 05:39
#2
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Помню, в прошлом году наших деревенских патриотов заставили на конях поскакать с флагами, однако в этом году в деревне никого не осталось кроме нескольких пенсионеров которым идти-то некуда
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