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≡ Остались детали - Расширенный участок дороги Рудный-Костанай открыли для движения транспорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42953
Остались детали - Расширенный участок дороги Рудный-Костанай открыли для движения транспорта
Отправлено: 29.11.21 - 14:53
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Теперь для водителей доступны по две полосы как по направлению в Рудный, так и из него. Корреспондент "НГ" побывал на месте 26 ноября и посмотрел на результаты реконструкции одной из самых оживленных трасс области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Re: Остались детали - Расширенный участок дороги Рудный-Костанай...
Отправлено: 29.11.21 - 14:53
#1
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Ну конечно хорошо, только по бокам эти железки напрягают немного..
Если сломаешься, то на дороге вставать прям?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
336
Остались детали - Расширенный участок дороги Рудный-Костанай открыли для движения транспорта
Отправлено: 29.11.21 - 22:27
#2
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Цитата:
Теперь для водителей доступны по две полосы как по направлению в Рудный, так и из него.

Тут меня кто-то упрекал, что не вкурсах чего теперь-как на рудненской трассе. И это так, давно там не ездил. Но последний раз когда ездил, там именно что было по две полосы в одну, и две -в обратную сторону.
Ведь помню же!
Цитата:
Сейчас надпись и макет молекулы железа лежат на земле.

Коварные происки ономастов, готовящихся к переменам, ибо такое чуждое явление, как молекула железа, не имеет никакого отношения к Казахстану.
Рс кстати на первом фото на вывеске на латинице прочитал "Рыдныи" но я немецкий учил. Еще финский немного.

[Исправлено: Don Julio, 29.11.2021 - 22:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Остались детали - Расширенный участок дороги Рудный-Костанай открыли для движения транспорта
Отправлено: 30.11.21 - 04:18
#3
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Цитата:
Don Julio:
Но последний раз когда ездил, там именно что было по две полосы в одну, и две -в обратную сторону.

Врешь то опять зачем?
Если только со среды 24го..
Там никогда не было две полосы туда и тем более обратно..
Эх ты, даже соврать не можешь нормально..
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