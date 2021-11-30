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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 215 из 215«1...213214215
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14281
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 02:46
#3211
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Цитата:
111:
Ты то не равняй статьи и реальность..

Это еще почему?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 02:49
#3212
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Цитата:
maxsaf:
Это еще почему?

Можешь попробовать, может я ошибаюсь, никогда не пробовал, вставлять как рекламу, так что может я неправ...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14281
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 02:54
#3213
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Цитата:
111:
Можешь попробовать, может я ошибаюсь, никогда не пробовал, вставлять как рекламу, так что может я неправ...

То есть муку ты вставлять боишься, а пиво - нет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 02:56
#3214
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Цитата:
maxsaf:
есть муку ты вставлять боишься, а

Хех..
Как то не думал над извращениями...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 02:58
#3215
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Борщ едят многие, оладьи, пиццу, что там еще, рыбу, и тд..
Но муку нюхать..
По моему ты не туда попал..
Не на тот форум...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:13
#3216
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Вот как хорошо..
Я начинаю и заканчиваю..
В этом прелесть нашего форума..
Хочешь говорить с кем то, говори, хочешь один, говори один и никто тебе не мешает..
Сегодня купили постельное белье со скидкой, 120грамм, Ивановское евро..
То есть большое..
Наволочки 70на 70, белье 220 на 200, все таки Российское Ивановское, это что то..
И ценник смешной, всего 7500..
Сейчас вот лежу на нем..
Отличное белье!

[Исправлено: 111, 30.11.2021 - 03:14]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:16
#3217
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Намедни покупал 125 грамм, это что то около 11000 тенге, и не евро..
То есть 175 на 220..
Ну ладно по граммам, может где то неточно, но ценник уж о чем то говорит..
Но не меньше 120ти грамм
Про бязь имеется ввиду..

[Исправлено: 111, 30.11.2021 - 03:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:30
#3218
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Разве это не прекрасно, всего за 7500 евро?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:34
#3219
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И простыня, жена уже застелила, правда я тут валяюсь ...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:38
#3220
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Ну вот теперь и наш кушает борщ, тьфу тьфу...



Вкуснама...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:42
#3221
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Как хрямкает то...


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14281
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:44
#3222
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Цитата:
111:
Как то не думал над извращениями...

Цитата:
111:
Но муку нюхать

До такого даже я бы не додумался :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14281
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:46
#3223
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Цитата:
111:
Разве это не прекрасно, всего за 7500 евро?

Пиши понятно: 7500 тенге евростандарт

[Исправлено: maxsaf, 30.11.2021 - 03:48]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6047
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 04:02
#3224
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Цитата:
maxsaf:
Пиши понятно: 7500 тенге евростандарт

Да, понял, но у нас и так понятно, что постель не будет стоить в евро.
Пойду спать, жена уже треснула по ляшке..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14281
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 04:17
#3225
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Цитата:
111:
Да, понял, но у нас и так понятно, что постель не будет стоить в евро.

Да кто вас, эксцентричных миллионеров, знает :lol:
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