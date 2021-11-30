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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 02:46
Цитата:
Это еще почему?
111:
Ты то не равняй статьи и реальность..
Ты то не равняй статьи и реальность..
Это еще почему?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 02:49
Цитата:
Можешь попробовать, может я ошибаюсь, никогда не пробовал, вставлять как рекламу, так что может я неправ...
maxsaf:
Это еще почему?
Это еще почему?
Можешь попробовать, может я ошибаюсь, никогда не пробовал, вставлять как рекламу, так что может я неправ...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 02:54
Цитата:
То есть муку ты вставлять боишься, а пиво - нет?
111:
Можешь попробовать, может я ошибаюсь, никогда не пробовал, вставлять как рекламу, так что может я неправ...
Можешь попробовать, может я ошибаюсь, никогда не пробовал, вставлять как рекламу, так что может я неправ...
То есть муку ты вставлять боишься, а пиво - нет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 02:56
Цитата:
Хех..
Как то не думал над извращениями...
maxsaf:
есть муку ты вставлять боишься, а
есть муку ты вставлять боишься, а
Хех..
Как то не думал над извращениями...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 02:58
Борщ едят многие, оладьи, пиццу, что там еще, рыбу, и тд..
Но муку нюхать..
По моему ты не туда попал..
Не на тот форум...
Но муку нюхать..
По моему ты не туда попал..
Не на тот форум...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:13
Вот как хорошо..
Я начинаю и заканчиваю..
В этом прелесть нашего форума..
Хочешь говорить с кем то, говори, хочешь один, говори один и никто тебе не мешает..
Сегодня купили постельное белье со скидкой, 120грамм, Ивановское евро..
То есть большое..
Наволочки 70на 70, белье 220 на 200, все таки Российское Ивановское, это что то..
И ценник смешной, всего 7500..
Сейчас вот лежу на нем..
Отличное белье!
[Исправлено: 111, 30.11.2021 - 03:14]
Я начинаю и заканчиваю..
В этом прелесть нашего форума..
Хочешь говорить с кем то, говори, хочешь один, говори один и никто тебе не мешает..
Сегодня купили постельное белье со скидкой, 120грамм, Ивановское евро..
То есть большое..
Наволочки 70на 70, белье 220 на 200, все таки Российское Ивановское, это что то..
И ценник смешной, всего 7500..
Сейчас вот лежу на нем..
Отличное белье!
[Исправлено: 111, 30.11.2021 - 03:14]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:16
Намедни покупал 125 грамм, это что то около 11000 тенге, и не евро..
То есть 175 на 220..
Ну ладно по граммам, может где то неточно, но ценник уж о чем то говорит..
Но не меньше 120ти грамм
Про бязь имеется ввиду..
[Исправлено: 111, 30.11.2021 - 03:19]
То есть 175 на 220..
Ну ладно по граммам, может где то неточно, но ценник уж о чем то говорит..
Но не меньше 120ти грамм
Про бязь имеется ввиду..
[Исправлено: 111, 30.11.2021 - 03:19]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:30
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:34
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:38
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:42
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:44
Цитата:
Цитата:
До такого даже я бы не додумался
111:
Как то не думал над извращениями...
Как то не думал над извращениями...
Цитата:
111:
Но муку нюхать
Но муку нюхать
До такого даже я бы не додумался
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 03:46
Цитата:
Пиши понятно: 7500 тенге евростандарт
[Исправлено: maxsaf, 30.11.2021 - 03:48]
111:
Разве это не прекрасно, всего за 7500 евро?
Разве это не прекрасно, всего за 7500 евро?
Пиши понятно: 7500 тенге евростандарт
[Исправлено: maxsaf, 30.11.2021 - 03:48]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 04:02
Цитата:
Да, понял, но у нас и так понятно, что постель не будет стоить в евро.
Пойду спать, жена уже треснула по ляшке..
maxsaf:
Пиши понятно: 7500 тенге евростандарт
Пиши понятно: 7500 тенге евростандарт
Да, понял, но у нас и так понятно, что постель не будет стоить в евро.
Пойду спать, жена уже треснула по ляшке..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 04:17
Цитата:
Да кто вас, эксцентричных миллионеров, знает
111:
Да, понял, но у нас и так понятно, что постель не будет стоить в евро.
Да, понял, но у нас и так понятно, что постель не будет стоить в евро.
Да кто вас, эксцентричных миллионеров, знает
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