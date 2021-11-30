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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 211 из 212«1...209210211212»
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
840
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:01
#3151
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
840
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:03
#3152
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
840
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:05
#3153
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:06
#3154
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Цитата:
maxsaf:
Сколько примерно за год пропиваешь?

Обычно этому нет цены как правило..
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
840
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:06
#3155
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:10
#3156
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Ну вот, что то там идет какой то движняк, зажарка?

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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8297
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:13
#3157
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Цитата:
maxsaf:
Вроде реклама тут запрещена,

Рекламма-это когда этикетка с названием будет.
Цитата:
maxsaf:
Даже если в кружке - грушевый - все равно вызывает желание выпить пива

Если в кружке грушевый,а у вас возникает желание выпить пива то это только ваши проблемы.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:19
#3158
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Цитата:
maxsaf:
грушевый - все равно вызывает желание выпить пива - з

Господи..
Увидел у Добринцофа, потому что недочитал...
Хм..
Это скажи как, как действует?
У тебя при виде стакана воды, охота выпить водку?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:24
#3159
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Хм...



Реклама водки?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:25
#3160
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Ой, это реклама конопли...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14264
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:26
#3161
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Цитата:
111:
Реклама водки?

Стакан не тот. Антураж не тот.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:26
#3162
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Цитата:
Victor Yang:
Если бы его никто не кормил ответами - он бы сдулся. Но тут и без него достаточно любителей разборок.

Интересен вопрос к вам о смторящих. Узнать ваше мнение к вопросу.
Оне кто? Арбитры в дискуссии, сторожа следящие чтоп не сперли-чо или тренеры, чтоб расти и покоряли горизоны?
Могу предположить,но я с этим категроически несогласен, некое сходство с бугаями в кабаках.
Слыхал о них, что значимость вип персоны определяется количеством выгоды для оного завидения, им и флаг вруки, льготы и вбонус набить морду маэстре, ежли на то будет ихняя желания, все будет включено вщёт.
А иным полет носом в жолтый снег, покуда не поймет что буза ему не палагаецца, не по чину ему она.

Цитата:
maxsaf:
желание выпить пива - значит это реклама пива.

Реклама безалкогольного пива, вмиру именуемого мочой молодого барашка, не запрещается, если на то будет воля рекламодателя.
Ну и кто может понять где встакане рекламном пЫво, а где что!

;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14264
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:27
#3163
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Цитата:
Добринцофф:
Если в кружке грушевый,а у вас возникает желание выпить пива то это только ваши проблемы.

Ну мы же типа не знаем, что там грушевый. Хотя по пене можно сказать - там точно не грушевый.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14264
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:29
#3164
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Цитата:
Don Julio:
Ну и кто может понять где встакане рекламном пЫво, а где что!

А текстовое сопровождение картинок не в счет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:32
#3165
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Цитата:
maxsaf:
Стакан не тот. Антураж не тот.

А какой стакан у пива?
Ты хоть знаешь это?
И..
Странно..
Водку с другой тары не пьют?
Да ее хоть с чего пьют..
Посмотри на тех, кто пьет..

[Исправлено: 111, 30.11.2021 - 00:34]
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