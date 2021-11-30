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111:

У вас там на похоронах собирают деньги на похороны покойника?

Цитата:Так, чтобы ходили по домам и собирали, нет.Скажу про себя. У меня, есть похоронная страховка.Где то 10000. В течение 2-3 дней,моё доверенноелицо, получит их на свой банковский счёт, и будетоплачивать счета, которые на меня затратят.На похоронах, уже на выходе,пришедшие выражаютсоболезнования и дают конверты. Где то Евро 20.Это скорей всего, символически, для ухаживаниевпоследствии за могилой. Похороны обхолятся -примерно от 5 до 10 000. Меня, будут - кремировать.Дешевле - обойдётся...