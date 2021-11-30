Отправлено: - 00:26

Victor Yang:

Если бы его никто не кормил ответами - он бы сдулся. Но тут и без него достаточно любителей разборок.

maxsaf:

желание выпить пива - значит это реклама пива.

Цитата:Интересен вопрос к вам о смторящих. Узнать ваше мнение к вопросу.Оне кто? Арбитры в дискуссии, сторожа следящие чтоп не сперли-чо или тренеры, чтоб расти и покоряли горизоны?Могу предположить,но я с этим категроически несогласен, некое сходство с бугаями в кабаках.Слыхал о них, что значимость вип персоны определяется количеством выгоды для оного завидения, им и флаг вруки, льготы и вбонус набить морду маэстре, ежли на то будет ихняя желания, все будет включено вщёт.А иным полет носом в жолтый снег, покуда не поймет что буза ему не палагаецца, не по чину ему она.Цитата:Реклама безалкогольного пива, вмиру именуемого мочой молодого барашка, не запрещается, если на то будет воля рекламодателя.Ну и кто может понять где встакане рекламном пЫво, а где что!