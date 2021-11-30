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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:01
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:03
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:05
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:06
Цитата:
Обычно этому нет цены как правило..
maxsaf:
Сколько примерно за год пропиваешь?
Сколько примерно за год пропиваешь?
Обычно этому нет цены как правило..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:06
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:10
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8297
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:13
Цитата:
Рекламма-это когда этикетка с названием будет.
Цитата:
Если в кружке грушевый,а у вас возникает желание выпить пива то это только ваши проблемы.
maxsaf:
Вроде реклама тут запрещена,
Вроде реклама тут запрещена,
Рекламма-это когда этикетка с названием будет.
Цитата:
maxsaf:
Даже если в кружке - грушевый - все равно вызывает желание выпить пива
Даже если в кружке - грушевый - все равно вызывает желание выпить пива
Если в кружке грушевый,а у вас возникает желание выпить пива то это только ваши проблемы.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:19
Цитата:
Господи..
Увидел у Добринцофа, потому что недочитал...
Хм..
Это скажи как, как действует?
У тебя при виде стакана воды, охота выпить водку?
maxsaf:
грушевый - все равно вызывает желание выпить пива - з
грушевый - все равно вызывает желание выпить пива - з
Господи..
Увидел у Добринцофа, потому что недочитал...
Хм..
Это скажи как, как действует?
У тебя при виде стакана воды, охота выпить водку?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:24
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:25
Ой, это реклама конопли...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:26
Цитата:
Стакан не тот. Антураж не тот.
111:
Реклама водки?
Реклама водки?
Стакан не тот. Антураж не тот.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 335
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:26
Цитата:
Интересен вопрос к вам о смторящих. Узнать ваше мнение к вопросу.
Оне кто? Арбитры в дискуссии, сторожа следящие чтоп не сперли-чо или тренеры, чтоб расти и покоряли горизоны?
Могу предположить,но я с этим категроически несогласен, некое сходство с бугаями в кабаках.
Слыхал о них, что значимость вип персоны определяется количеством выгоды для оного завидения, им и флаг вруки, льготы и вбонус набить морду маэстре, ежли на то будет ихняя желания, все будет включено вщёт.
А иным полет носом в жолтый снег, покуда не поймет что буза ему не палагаецца, не по чину ему она.
Цитата:
Реклама безалкогольного пива, вмиру именуемого мочой молодого барашка, не запрещается, если на то будет воля рекламодателя.
Ну и кто может понять где встакане рекламном пЫво, а где что!
Victor Yang:
Если бы его никто не кормил ответами - он бы сдулся. Но тут и без него достаточно любителей разборок.
Если бы его никто не кормил ответами - он бы сдулся. Но тут и без него достаточно любителей разборок.
Интересен вопрос к вам о смторящих. Узнать ваше мнение к вопросу.
Оне кто? Арбитры в дискуссии, сторожа следящие чтоп не сперли-чо или тренеры, чтоб расти и покоряли горизоны?
Могу предположить,но я с этим категроически несогласен, некое сходство с бугаями в кабаках.
Слыхал о них, что значимость вип персоны определяется количеством выгоды для оного завидения, им и флаг вруки, льготы и вбонус набить морду маэстре, ежли на то будет ихняя желания, все будет включено вщёт.
А иным полет носом в жолтый снег, покуда не поймет что буза ему не палагаецца, не по чину ему она.
Цитата:
maxsaf:
желание выпить пива - значит это реклама пива.
желание выпить пива - значит это реклама пива.
Реклама безалкогольного пива, вмиру именуемого мочой молодого барашка, не запрещается, если на то будет воля рекламодателя.
Ну и кто может понять где встакане рекламном пЫво, а где что!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:27
Цитата:
Ну мы же типа не знаем, что там грушевый. Хотя по пене можно сказать - там точно не грушевый.
Добринцофф:
Если в кружке грушевый,а у вас возникает желание выпить пива то это только ваши проблемы.
Если в кружке грушевый,а у вас возникает желание выпить пива то это только ваши проблемы.
Ну мы же типа не знаем, что там грушевый. Хотя по пене можно сказать - там точно не грушевый.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:29
Цитата:
А текстовое сопровождение картинок не в счет?
Don Julio:
Ну и кто может понять где встакане рекламном пЫво, а где что!
Ну и кто может понять где встакане рекламном пЫво, а где что!
А текстовое сопровождение картинок не в счет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.11.21 - 00:32
Цитата:
А какой стакан у пива?
Ты хоть знаешь это?
И..
Странно..
Водку с другой тары не пьют?
Да ее хоть с чего пьют..
Посмотри на тех, кто пьет..
[Исправлено: 111, 30.11.2021 - 00:34]
maxsaf:
Стакан не тот. Антураж не тот.
Стакан не тот. Антураж не тот.
А какой стакан у пива?
Ты хоть знаешь это?
И..
Странно..
Водку с другой тары не пьют?
Да ее хоть с чего пьют..
Посмотри на тех, кто пьет..
[Исправлено: 111, 30.11.2021 - 00:34]
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