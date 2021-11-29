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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 208 из 209«1...206207208209»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 19:52
#3106
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Ну я вчера в успокаивающей соли накупался, жена с укором сегодня несколько раз говорила, что уснул быстро, хотя ей признавался в любви..
Да уж..
Может то что еще пивко тяпнул..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:20
#3107
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И почему общих тем нет, ну только там дискуссии, наверно потому, что мы все уже упертые старые хрычи и у нас то, что только нам нравится и никто не переубедит старого хрыча в том, что например, есть какие то общие обсуждаемые темы..
Но даже если и есть, то давно все друг с другом поговорили о них..
Начинать заново?
Ведь нового мяса как говорится нет, а старое уже заранее знает весь разговор от и до...
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
331
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:20
#3108
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Цитата:
111:
А этот, Хулио, интересная тактика.. - Давай я на тебя обзову дурак, если ты ответишь, значит хочешь со мной общаться.. В других темах он говорит вранье, что я якобы хочу воровать у бомжей, но, если я отвечу, то хочу дискутировать..

Заметь, я тут не писал с субботы. Ты сейчас меня вспоминаешь (как ты выражаешься, за глаза), уже в понедельник.
Так вот, если упоминают меня, хоть и за глаза, оставляю за собой право ответить.
Тебе так это сложно понять?
Если ты говоришь глупость, а я тебе задаю вопрос, ты на него отвечаешь, аналогично.
Если ты упоминаешь опять, что у тебя дед- Герой Советского Союза- аналогично.
Научись или держать язык за зубами или отвечать за свои слова не юля и не перевирая.
И потом бегай здесь, плач, как Ярославна, и строй из себя тут благочестивую Марту.
Надеюсь успеешь прочесть этот коммент, прежде чем его удалят.
За сим, адью, мой мальчик!
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:23
#3109
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Что то новое было на Х и на М..
Ну неделю напряглись многие..
Может три недели..
Все..
Чем еще занять друг друга, в угадайки всякие?
Анекдототравля..
Еще что то..
По моему это было наверно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:27
#3110
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Цитата:
Don Julio:
Если ты упоминаешь опять, что у тебя дед- Герой Советского Союза- аналогично.

Хм..
Там по теме тебе насчет этого не говорил ничего..
Когда еще я напоминал тебе в этом году?
Да никогда..
Опять сочинил и соврал..
Ты просто много врешь, насчет какого то Гены, воровства у бичей..
Я тебе еще раз говорю, это гниловато как то..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:28
#3111
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Цитата:
Don Julio:
прежде чем его удалят.

За что его удалят, за то что ты что то опять сочинил насчет деда?
Я по теме там говорил кстати..
Это было только один и единственный раз в году
Будет еще тема, посаященная Героям войны, скажу и там.
Что то не понятно?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:31
#3112
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Потом о телефоне, ято я предлагал тебе разборки устроить..
Хулио, действительно Хулио-врун..
Все нипочем..
Соврать, сморозить, как два пальца себе..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:35
#3113
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Злобные стали..
Какие то завистливые что ли..
Из за злобы, что в личной жизни где то чего то пошло не так, давиться начинают и тем более врать..
Понимаю что не от хорошей жизни, особенно там, где антисанитария и плевки, но надо же как то оставаться человеком..
Ога, еще и на Вы, заставишь таких говорить аж два раза..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
331
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 21:55
#3114
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Цитата:
111:
Ты просто много врешь, насчет какого то Гены

Какого Гены?
Кродила-Гену? Я утверждаю что он зеленый и добрый. Ты, говоря что я вру его каким считаешь?
Фиолетовым в крапинку и перепендикулярно-агрессивным?
Цитата:
111:
, за то что ты что то опять сочинил насчет деда?

Я считаю что твой дед никакой не Герой Советского Союза.
И к этим у званию не имеет никакого отношения.
Цитата:
111:
воровства у бичей..

А что не так с бичами? Кто у них ворует и что не так с ворами? Вор, это же почетное звание же, или я неправ?
И еще, вор, должен сидеть в тюрьме!

:lol:
Цитата:
111:
Я по теме там говорил кстати..

Не соглашусь. Ты там по теме говорил совсем некстати.)))
Цитата:
111:
ято я предлагал тебе разборки устроить..

Да будет ср..чь!)))
Цитата:
111:
Соврать, сморозить, как два пальца себе..

У меня их (пальцев) так-то 20(двадцать) единиц в наличии, тебя какие 2 интересуют?
Цитата:
111:
Хулио, действительно Хулио-врун..

В твоих устах это высшая для меня похвала. Можешь в каждом комменте это писать?
Цитата:
111:
Что то не понятно?

Да много чего. Ты зараз все осилишь? Пива-то хватит?
Не придется за добавкой бежать?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14256
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:16
#3115
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Цитата:
111:
жена с укором сегодня несколько раз говорила, что уснул быстро, хотя ей признавался в любви..

Был случай недавно, в Алматы вроде, женщина с тремя детьми выбросилась из окна. После этого стало еще больше звонков на горячую линию от женщин, которые тоже хотят покончить с жизнью. И это к тридцатилетию независимости. Так что ты давай там, жену не напрягай лишний раз. Готовьте по очереди. Пей меньше, чтобы не отключаться раньше времени.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:20
#3116
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Начинаем набирать продуктовую корзину...

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:25
#3117
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В другую корзину набираем китайских драконов..



И валенки..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:26
#3118
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Чувствую сегодня в сороковник влезет..
Еще месяц не прошел, у меня 220 натикало..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14256
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:27
#3119
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Цитата:
111:
Чувствую сегодня в сороковник влезет.. Еще месяц не прошел, у меня 220 натикало..

Получается министр брешет? :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5996
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:31
#3120
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Вот пожалуйста, 2кг мяса и пау шужука, на 11000..
Ужос..
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Страница 208 из 209«1...206207208209»
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