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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 19:52
Ну я вчера в успокаивающей соли накупался, жена с укором сегодня несколько раз говорила, что уснул быстро, хотя ей признавался в любви..
Да уж..
Может то что еще пивко тяпнул..
Да уж..
Может то что еще пивко тяпнул..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:20
И почему общих тем нет, ну только там дискуссии, наверно потому, что мы все уже упертые старые хрычи и у нас то, что только нам нравится и никто не переубедит старого хрыча в том, что например, есть какие то общие обсуждаемые темы..
Но даже если и есть, то давно все друг с другом поговорили о них..
Начинать заново?
Ведь нового мяса как говорится нет, а старое уже заранее знает весь разговор от и до...
Но даже если и есть, то давно все друг с другом поговорили о них..
Начинать заново?
Ведь нового мяса как говорится нет, а старое уже заранее знает весь разговор от и до...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 331
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:20
Цитата:
Заметь, я тут не писал с субботы. Ты сейчас меня вспоминаешь (как ты выражаешься, за глаза), уже в понедельник.
Так вот, если упоминают меня, хоть и за глаза, оставляю за собой право ответить.
Тебе так это сложно понять?
Если ты говоришь глупость, а я тебе задаю вопрос, ты на него отвечаешь, аналогично.
Если ты упоминаешь опять, что у тебя дед- Герой Советского Союза- аналогично.
Научись или держать язык за зубами или отвечать за свои слова не юля и не перевирая.
И потом бегай здесь, плач, как Ярославна, и строй из себя тут благочестивую Марту.
Надеюсь успеешь прочесть этот коммент, прежде чем его удалят.
За сим, адью, мой мальчик!
111:
А этот, Хулио, интересная тактика.. - Давай я на тебя обзову дурак, если ты ответишь, значит хочешь со мной общаться.. В других темах он говорит вранье, что я якобы хочу воровать у бомжей, но, если я отвечу, то хочу дискутировать..
А этот, Хулио, интересная тактика.. - Давай я на тебя обзову дурак, если ты ответишь, значит хочешь со мной общаться.. В других темах он говорит вранье, что я якобы хочу воровать у бомжей, но, если я отвечу, то хочу дискутировать..
Заметь, я тут не писал с субботы. Ты сейчас меня вспоминаешь (как ты выражаешься, за глаза), уже в понедельник.
Так вот, если упоминают меня, хоть и за глаза, оставляю за собой право ответить.
Тебе так это сложно понять?
Если ты говоришь глупость, а я тебе задаю вопрос, ты на него отвечаешь, аналогично.
Если ты упоминаешь опять, что у тебя дед- Герой Советского Союза- аналогично.
Научись или держать язык за зубами или отвечать за свои слова не юля и не перевирая.
И потом бегай здесь, плач, как Ярославна, и строй из себя тут благочестивую Марту.
Надеюсь успеешь прочесть этот коммент, прежде чем его удалят.
За сим, адью, мой мальчик!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:23
Что то новое было на Х и на М..
Ну неделю напряглись многие..
Может три недели..
Все..
Чем еще занять друг друга, в угадайки всякие?
Анекдототравля..
Еще что то..
По моему это было наверно..
Ну неделю напряглись многие..
Может три недели..
Все..
Чем еще занять друг друга, в угадайки всякие?
Анекдототравля..
Еще что то..
По моему это было наверно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:27
Цитата:
Хм..
Там по теме тебе насчет этого не говорил ничего..
Когда еще я напоминал тебе в этом году?
Да никогда..
Опять сочинил и соврал..
Ты просто много врешь, насчет какого то Гены, воровства у бичей..
Я тебе еще раз говорю, это гниловато как то..
Don Julio:
Если ты упоминаешь опять, что у тебя дед- Герой Советского Союза- аналогично.
Если ты упоминаешь опять, что у тебя дед- Герой Советского Союза- аналогично.
Хм..
Там по теме тебе насчет этого не говорил ничего..
Когда еще я напоминал тебе в этом году?
Да никогда..
Опять сочинил и соврал..
Ты просто много врешь, насчет какого то Гены, воровства у бичей..
Я тебе еще раз говорю, это гниловато как то..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:28
Цитата:
За что его удалят, за то что ты что то опять сочинил насчет деда?
Я по теме там говорил кстати..
Это было только один и единственный раз в году
Будет еще тема, посаященная Героям войны, скажу и там.
Что то не понятно?
Don Julio:
прежде чем его удалят.
прежде чем его удалят.
За что его удалят, за то что ты что то опять сочинил насчет деда?
Я по теме там говорил кстати..
Это было только один и единственный раз в году
Будет еще тема, посаященная Героям войны, скажу и там.
Что то не понятно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:31
Потом о телефоне, ято я предлагал тебе разборки устроить..
Хулио, действительно Хулио-врун..
Все нипочем..
Соврать, сморозить, как два пальца себе..
Хулио, действительно Хулио-врун..
Все нипочем..
Соврать, сморозить, как два пальца себе..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 20:35
Злобные стали..
Какие то завистливые что ли..
Из за злобы, что в личной жизни где то чего то пошло не так, давиться начинают и тем более врать..
Понимаю что не от хорошей жизни, особенно там, где антисанитария и плевки, но надо же как то оставаться человеком..
Ога, еще и на Вы, заставишь таких говорить аж два раза..
Какие то завистливые что ли..
Из за злобы, что в личной жизни где то чего то пошло не так, давиться начинают и тем более врать..
Понимаю что не от хорошей жизни, особенно там, где антисанитария и плевки, но надо же как то оставаться человеком..
Ога, еще и на Вы, заставишь таких говорить аж два раза..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 331
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 21:55
Цитата:
Какого Гены?
Кродила-Гену? Я утверждаю что он зеленый и добрый. Ты, говоря что я вру его каким считаешь?
Фиолетовым в крапинку и перепендикулярно-агрессивным?
Цитата:
Я считаю что твой дед никакой не Герой Советского Союза.
И к этим у званию не имеет никакого отношения.
Цитата:
А что не так с бичами? Кто у них ворует и что не так с ворами? Вор, это же почетное звание же, или я неправ?
И еще, вор, должен сидеть в тюрьме!
Цитата:
Не соглашусь. Ты там по теме говорил совсем некстати.)))
Цитата:
Да будет ср..чь!)))
Цитата:
У меня их (пальцев) так-то 20(двадцать) единиц в наличии, тебя какие 2 интересуют?
Цитата:
В твоих устах это высшая для меня похвала. Можешь в каждом комменте это писать?
Цитата:
Да много чего. Ты зараз все осилишь? Пива-то хватит?
Не придется за добавкой бежать?
111:
Ты просто много врешь, насчет какого то Гены
Ты просто много врешь, насчет какого то Гены
Какого Гены?
Кродила-Гену? Я утверждаю что он зеленый и добрый. Ты, говоря что я вру его каким считаешь?
Фиолетовым в крапинку и перепендикулярно-агрессивным?
Цитата:
111:
, за то что ты что то опять сочинил насчет деда?
, за то что ты что то опять сочинил насчет деда?
Я считаю что твой дед никакой не Герой Советского Союза.
И к этим у званию не имеет никакого отношения.
Цитата:
111:
воровства у бичей..
воровства у бичей..
А что не так с бичами? Кто у них ворует и что не так с ворами? Вор, это же почетное звание же, или я неправ?
И еще, вор, должен сидеть в тюрьме!
Цитата:
111:
Я по теме там говорил кстати..
Я по теме там говорил кстати..
Не соглашусь. Ты там по теме говорил совсем некстати.)))
Цитата:
111:
ято я предлагал тебе разборки устроить..
ято я предлагал тебе разборки устроить..
Да будет ср..чь!)))
Цитата:
111:
Соврать, сморозить, как два пальца себе..
Соврать, сморозить, как два пальца себе..
У меня их (пальцев) так-то 20(двадцать) единиц в наличии, тебя какие 2 интересуют?
Цитата:
111:
Хулио, действительно Хулио-врун..
Хулио, действительно Хулио-врун..
В твоих устах это высшая для меня похвала. Можешь в каждом комменте это писать?
Цитата:
111:
Что то не понятно?
Что то не понятно?
Да много чего. Ты зараз все осилишь? Пива-то хватит?
Не придется за добавкой бежать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:16
Цитата:
Был случай недавно, в Алматы вроде, женщина с тремя детьми выбросилась из окна. После этого стало еще больше звонков на горячую линию от женщин, которые тоже хотят покончить с жизнью. И это к тридцатилетию независимости. Так что ты давай там, жену не напрягай лишний раз. Готовьте по очереди. Пей меньше, чтобы не отключаться раньше времени.
111:
жена с укором сегодня несколько раз говорила, что уснул быстро, хотя ей признавался в любви..
жена с укором сегодня несколько раз говорила, что уснул быстро, хотя ей признавался в любви..
Был случай недавно, в Алматы вроде, женщина с тремя детьми выбросилась из окна. После этого стало еще больше звонков на горячую линию от женщин, которые тоже хотят покончить с жизнью. И это к тридцатилетию независимости. Так что ты давай там, жену не напрягай лишний раз. Готовьте по очереди. Пей меньше, чтобы не отключаться раньше времени.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:20
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:25
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:26
Чувствую сегодня в сороковник влезет..
Еще месяц не прошел, у меня 220 натикало..
Еще месяц не прошел, у меня 220 натикало..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:27
Цитата:
Получается министр брешет?
111:
Чувствую сегодня в сороковник влезет.. Еще месяц не прошел, у меня 220 натикало..
Чувствую сегодня в сороковник влезет.. Еще месяц не прошел, у меня 220 натикало..
Получается министр брешет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.11.21 - 22:31
Вот пожалуйста, 2кг мяса и пау шужука, на 11000..
Ужос..
Ужос..
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