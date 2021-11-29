Отправлено: - 20:20

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А этот, Хулио, интересная тактика.. - Давай я на тебя обзову дурак, если ты ответишь, значит хочешь со мной общаться.. В других темах он говорит вранье, что я якобы хочу воровать у бомжей, но, если я отвечу, то хочу дискутировать..

Цитата:Заметь, я тут не писал с субботы. Ты сейчас меня вспоминаешь (как ты выражаешься, за глаза), уже в понедельник.Так вот, если упоминают меня, хоть и за глаза, оставляю за собой право ответить.Тебе так это сложно понять?Если ты говоришь глупость, а я тебе задаю вопрос, ты на него отвечаешь, аналогично.Если ты упоминаешь опять, что у тебя дед- Герой Советского Союза- аналогично.Научись или держать язык за зубами или отвечать за свои слова не юля и не перевирая.И потом бегай здесь, плач, как Ярославна, и строй из себя тут благочестивую Марту.Надеюсь успеешь прочесть этот коммент, прежде чем его удалят.За сим, адью, мой мальчик!