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≡ Меньше сотни случаев КВИ зарегистрировали за сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42952
Меньше сотни случаев КВИ зарегистрировали за сутки в Костанайской области
Отправлено: 29.11.21 - 12:02
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В воскресенье, 28 ноября, в регионе выявили 99 заболевших COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,24%. Днем ранее зафиксировали 102 случая, темп прироста был на уровне 0,25%.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14394
Re: Меньше сотни случаев КВИ зарегистрировали за сутки в...
Отправлено: 29.11.21 - 12:02
#1
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качели.
туда-сюда вокруг сотни.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14256
Re: Меньше сотни случаев КВИ зарегистрировали за сутки в...
Отправлено: 29.11.21 - 22:23
#2
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Цитата:
alex_60:
качели. туда-сюда вокруг сотни.

Может только 100 рабочих не просроченных тестов выделяют на область в день? :lol:
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