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≡ На этой неделе электроэнергию будут отключать в двух районах Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42952
На этой неделе электроэнергию будут отключать в двух районах Костаная
Отправлено: 29.11.21 - 22:18
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Отключения, которые пройдут 2 и 3 декабря, связаны с плановыми работами ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр". Об этом сообщает служба IKomek в своем Instagram. В эти дни электроэнергии не будет в домах абонентов в двух районах областного центра.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
331
Re: На этой неделе электроэнергию будут отключать в двух районах...
Отправлено: 29.11.21 - 22:18
#1
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Читаешь, как сводку с фронтов.
По ковиду то-то.
Свет отключат где-то.
Воду там-то.
Газ, кто не платит.
Чай не война-то!?
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